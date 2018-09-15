LV時裝20週年 首本專書面市

2018-09-15

﹝記者方惠宗／台北報導﹞法國精品Louis Vuitton（簡稱LV）紀念時裝系列問世20週年，推出第一本透過原創伸展台攝影完整介紹LV前衛時裝系列的專書「Louis Vuitton Catwalk」，內容涵蓋1998年第一個時裝系列到現今的作品，透過1,350張圖片與英國「金融時報」（Financial Times）時裝編輯與「Vogue： The Gown」（Vogue百年時尚專題系列：禮服）一書的作者Jo Ellison女士之筆，為時裝專家與品牌粉絲打造出必備典籍。

LV以皮件品牌於1854年起家，直到1998年推出時裝系列，從旅行到生活方式，LV的設計進展與時俱進，一再影響、甚至改變世人眼界；除了享有前所未見的全球知名度，與村上隆、Richard Prince和Stephen Sprouse等藝術家的前衛合作更是造成轟動。此本「Louis Vuitton Catwalk」意在慶祝品牌推出時裝系列20週年，記錄上任創意總監Marc Jacobs（1998至2014年）與現任創意總監Nicolas Ghesquière透過時尚設計所帶來的深遠影響，揭開精品龍頭時裝演進的完整過程。本書共備三種語言版本：英文、法文及義大利文，即日起在台上市。

圖片提供：Louis Vuitton