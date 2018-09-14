紐約時裝週 Marc Jacobs華麗多層次

2018-09-14

〔記者林欣若／台北報導〕紐約時裝週進入尾聲，Marc Jacobs 2019春夏系列12號在公園大道軍械庫（Park Avenue Armory）壓軸登場，春夏系列以粉彩棉花糖般的色系貫穿整個系列，肩頸和腰間有著誇張花朵綻放的摺飾，華麗的多層次羽飾裙襬；喜愛復古風情的Marc Jacobs這一季以80年代的肩線設計外套、高腰寬管褲和過膝裙、軟呢外套和迷你裙洋裝展現出優雅和俏麗的氣質，光澤感的布料如糖果紙般，隨著走動折射出耀眼的光芒。

Michael Kors COLLECTION 2019春季系列則是一場環球之旅，明亮的色彩和大膽的圖案是這一季的亮點，秀場充斥著青綠色、西瓜紅、柿子黃、檸檬黃、青檸色等高飽和度色彩，繽紛盛開的花卉、海底生物圖案與斑馬紋和豹紋交錯，加上條紋、斑點、馬德拉斯格紋點綴其間，即使是簡單的藍色系或純白圖案，都被賦予了生機。設計師這一季將運動風與浪漫主義的完美融合，休閒運動服被重新演繹，帶有金屬光澤的防磨外套、羊絨上衣、手工刺繡牛仔褲、金屬質感的錦緞，奢華且實用；青春洋溢的流蘇夾克、短裙、長褲和單肩包、顯眼的手繪花卉巨蟒圖案，個性又百搭。

圖片提供：Michael Kors、Marc Jacobs