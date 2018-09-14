遠百端上平壤冷麵 再送首爾來回機票

2018-09-14

〔記者凃盈如／台北報導〕遠東百貨搶攻韓流商機，今年韓國展壓軸場，於即日起至9月25日在板橋大遠百登場，消費者可於7樓活動中心及B1綠洲廣場，購買豐富的韓國物產及美味熟食，且於會場消費單筆滿599元，就有機會抽韓國首爾來回機票。

今年遠百韓國展有許多亮點美食，最受矚目的，便是一夕爆紅的「平壤冷麵」，是兩韓峰會時，金正恩與會時帶來的伴手餐。韓國冷麵發源於19世紀中期的平壤，由於平壤當地盛產蕎麥，所製成冷麵麵體不僅富含特殊堅果香氣，更是營養豐富的全穀類，膳食纖維含量高，在夏季食用爽口又解暑，本次韓國展，遠百邀請名廚現場示範，將平壤蕎麥冷麵佐以泡菜、水梨、辣醬，讓人耳目一新。此外，伴隨中秋節將至，今年韓國展網羅了許多韓國熱門的中秋禮，如從韓國西海岸捕獲，是中秋節必備菜肴之一的海產「韓國龍脷禮盒」，以及仁川機場限定生醃章魚、魷魚、醃明太子禮盒；水果方面，則有高甜度的韓國水梨、哈密瓜，以及2017年詢問度破表、搶購一空的韓國麝香葡萄。

至於外帶熟食，則首推「南韓明洞美食」系列，有薯條炸蝦串、釜山大牡蠣、韓國炸雞等，整個會場也因此滿溢香氣，誘發消費者食慾。另有現烤「卡士達核桃燒」、以及純魚漿製作的「魚餅串」等點心，讓人邊逛街也可以品嘗道地韓國美食。

圖片提供：板橋大遠百