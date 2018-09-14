LG頂級家電 冰箱要敲敲看

〔記者吳佩樺／台北報導〕LG自2016年推出定位精品家電的「LG Signature」，全面引進台灣試水溫，包括電視、冰箱、洗衣機、空氣清淨機，台灣是除了南韓之外，亞洲販售最完整Signature產品線的國家。
既然是搶攻金字塔族群，價格自然是讓人瞠目結舌，搶先開賣的有Signature OLED電視W8，能完全平貼在牆面上，售價469,000元；Signature敲敲看門中門冰箱，敲2下就能看見冰箱內部，腳踩冰箱前光點即自動開門，售價249,000元；Signature TWINWash雙能洗洗衣機，超大觸控板整合上下洗衣機，能一指操控，組合售價110,800元，等於要掏出828,800元才能把全套買回家。而Signature空氣清淨機預計明年才會上市。
因為所費不貲，Signature採用限量預購制，下單後約1個月到貨。目前全台限定販售通路，涵蓋台北祥建三創、台北悅鼎電器、集雅社高雄夢時代以及台北麗晶快閃店。
LG表示，Signature台北麗晶快閃店設立不到1週，已接獲至少30名貴婦詢問，尤其對於高科技感的W8電視與敲敲看冰箱十分有興趣，而W8電視因為7月就在台搶先現身，接單量已有10台，可見不能小看台灣頂尖的消費實力。之後亦陸續引進紅酒櫃、乾衣機等其他Signature旗下家電。
LG也為了首批「貴客」，推出限量30名的金璽會員服務，例如可獲得法國銀器Christofle MOOD 6件組、能參加限定晚宴以及免費VIP專線快速到府維修。
圖片提供：LG