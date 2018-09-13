〈Dyson、伊萊克斯、LG爭霸鬥〉實測3大品牌 誰是2018直立無線吸王

2018-09-13

記者吳佩樺／台北報導、攝影

近期高階無線直立吸塵器市場的矚目機種，除了占據不少通路銷售冠軍的Dyson V10，最新推出的伊萊克斯Pure F9和LG A9+快清版的討論度也很高，本篇報導實際以此3款進行PK測試，看誰才是新一代「吸」王？

伊萊克斯Pure F9：堪稱吸塵界的「變形金剛」，首創主機能依打掃需求快速上下滑移改變位置和重心。

Dyson V10：今年上半年在台上市，跟上代相比最長續航力增加至60分鐘。

LG A9+快清版：跟去年A9相比，A9+快清版升級全部零件包含氣旋結構、金屬濾網、前置濾網以及HEPA濾網都能拆卸水洗。

《實測記者》

吳佩樺，自由時報3C線記者，9年資歷

綜合點評：

本篇主要分吸力清潔、續航力、打掃順手度、手持輕巧度以及噪音5大面向實測。Dyson V10無論在磁磚地板、木地板、地毯的吸力清潔度都是最好的，包括磁磚細縫都能吸得很乾淨；手持重量亦是最輕的。

伊萊克斯Pure F9因為機身能完全平貼在地面，加上吸塵管具備一鍵伸縮以及主機能隨意上下滑移，在打掃的順手度勝出。

LG A9+快清版的最大優點是雙電池組設計，續航力是3款中最佳的，運轉音量同時是最安靜的。值得一提的是，全部零件包含氣旋結構、各層濾網都能拆卸水洗，清理機器很方便。

吸力清潔測試

磁磚地板

在磁磚地板分別灑上50公克麵粉，皆以最高速吸塵1次，Dyson V10表現最佳，包括磁磚細縫都能吸得很乾淨，伊萊克斯Pure F9和LG A9+快清版在磁磚細縫都有殘留少許粉末。

木地板

在木地板分別灑上30公克麵粉，皆以最高速吸塵1次，Dyson V10、伊萊克斯Pure F9均吸得很乾淨，LG A9+快清版則在木紋處殘留少許粉末。

地毯

在地毯分別灑上30公克麵粉，皆以最高速吸塵1次，3款皆有殘留粉末，不過以Dyson V10殘留粉末最少。（Dyson V10、LG A9+快清版以地毯專用吸頭，伊萊克斯Pure F9無分地毯吸頭）

續航力測試

Dyson V10和伊萊克斯Pure F9官方都號稱最長電力有60分鐘，LG A9+快清版因為是雙電池設計，更能長達80分鐘，不過這是在最低速下，在此以最高速實測。

最高速下，LG A9+快清版單顆電力約10分鐘23秒，2顆可用20分鐘46秒，2顆電池可同時充電，沒電就能直接替換，續航力無疑是最長。伊萊克斯Pure F9則約有18分27秒勝過Dyson V10有3倍之多，Dyson V10僅有約5分32秒。

順手度測試

低處打掃

伊萊克斯Pure F9因為能完全平貼在地面上，輕易就能伸入傢俱下方。Dyson V10和LG A9+快清版礙於機身設計會卡住，又以Dyson V10卡住情形最明顯。

機身調整

伊萊克斯Pure F9和LG A9+快清版都能依照使用者的身高調整吸塵管長度，Dyson V10則不能調整，相較不符合人體工學。

輕巧度測試

手持重量

以電子秤測量手持重量，Dyson V10為1.49公斤，LG A9+快清版則1.53公斤，2者相異不大；伊萊克斯Pure F9最重3.15公斤。

高處手感

進行高處清掃，Dyson V10和LG A9+快清版的實際手感負擔差不多，都還能接受，不過伊萊克斯Pure F9顯得有點吃力。

噪音測試

以分貝App測試運轉噪音，3款噪音量其實差不多，但以LG A9+快清版的75分貝最低，伊萊克斯Pure F9、Dyson V10分別為78分貝、79分貝。

〈達人採購建議〉

燦坤

賴保志，門市資深銷售人員

採購無線直立吸塵器第一首重的還是吸力，第二則是吸頭配件多寡，例如近年來，除蟎吸頭很受到消費者歡迎。

全國電子

曾詠綉，門市資深銷售人員

無線直立吸塵器的輕巧度很重要，不然手持負擔會很重。另外，吸力、續航力同樣是消費者在意的重點。

註：實測照片因報紙印刷，有些失真，請讀者見諒 部分圖片提供／Dyson、伊萊克斯、LG