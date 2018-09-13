繽紛刀具各司其職 做菜很多彩

2018-09-13

〔記者凃盈如／台北報導〕國內代理歐洲精品家飾的旺代企業，旗下比利時餐廚精品BergHOFF，以RON羅恩刀具、LEO彩色刀具、GEM寶石鍋，獲得有設計界奧斯卡之稱的德國紅點獎（Red dot design award），以「最佳紅點設計獎」、「紅點贏家獎」勇奪雙料王。

BergHOFF於昨（12）日發表全新的LEO彩色刀具系列，全系列有6種刀具，不但功能各異，且價格平易近人，落在380至580元區間，有削皮刀、主廚刀、蔬菜刀，甚至乳酪刀等品項，且每一件都以粉嫩色系表現，為廚房添上一抹清新，做菜也可感受愉快的心情。LEO系列由品牌明星設計師Pieter Roex設計，他的個人風格強烈，擅長以創新的思維，作品不但簡潔有線條，卻也足具功能性。

LEO全系列刀具以帶有鈦金屬的優質鋼材，搭配安全不沾塗層，無論切哪一種食材，都輕鬆不費力，譬如乳酪刀中間的孔洞，正是為了避免沾粘所設想的小細節，握柄輕巧、使用亦不費力。除了刀具之外，LEO也推出同系列雙色刀座，可擺放8支廚刀，底座拆卸不費力且易清洗。此外，本次亮相的也還有LEO系列廚房配件，以及GEM寶石鍋，且即日起於各大百貨舉辦「秋季創意養生懷石料理教學巡迴」，新品全面8折，活動當日消費滿3,000元，送鈺善閣200元套宴抵用券，為週年慶開打提前暖身。

圖片提供：旺代