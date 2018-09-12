象印保溫杯 二種杯蓋自由變換 一般型與One Touch換個心情 電子鍋添加鐵器塗層 快煮壺可保溫

2018-09-12

〔記者吳佩樺／台北報導〕隨著健康和環保意識抬頭，愈來愈多人習慣外出時隨身攜帶保溫杯，近日天氣逐漸有涼意，進入保溫杯的銷售旺季，象印引進可自由變化杯蓋種類和顏色的保溫杯系列，台灣與日本同步上市，並由女星莫允雯代言，積極搶攻女性客層。

象印可變杯蓋保溫杯共SM-NA、SM-TA二大兼具保冷系列，前者是一般可拆型杯蓋，後者為One Touch彈跳型杯蓋，二種杯蓋能依使用需求自由更換，顏色當然也能隨心情變化。售價1,090元起，不過單個杯蓋部分明年1月起才有單獨販售，可額外加購。

此外，象印去年推出南部鐵器系列頂級電子鍋，首創把鑄鐵鍋放入電子鍋，要價4萬多元，創下業界最高價。今年新增鐵器塗層系列，在羽釜內鍋外側添加「鐵質」成分的塗料，主打跟IH技術加熱互相搭配，有效提升導熱效率，使熱度均勻，炊煮出美味米飯。此外，液晶螢幕加大50%以及加入抑制米漿的上蓋設計。

鐵器塗層系列電子鍋價格上雖仍屬高端，但比南部鐵器系列親民一些，分6人NW-JTF10和10人NW-JTF18機型，售價33,990元起。

此外，快煮壺亦有新機種，最新CK-AWF10強調僅要65秒就能快速沸騰，並首度具備1小時保溫功能，售價3,990元。