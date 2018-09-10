其他200萬以內 非高級品牌性能化旅行車

2018-09-10

記者方維鐸／報導

儘管現在SUV運動休旅車和Crossover跨界休旅車當道，但還是有不少喜歡貼地駕馭感受的旅行車愛好者，不會去買離地較高的休旅車，因為傳統旅行車的空間機能和載物容量並不輸SUV和Crossover，且更低的高度仍保有明快沉穩的操控性，開起來當然fu更好。

歐系高級品牌無疑提供了市場上主要的旅行車的產品選擇，但對錢要花在刀口上的聰明務實買家，一些平價品牌的性能化旅行車，能讓你用兩百萬不到的代價，獲得動輒兩百匹以上馬力的澎湃動力，不僅滿足日常載物的實用需求，要在大路上跟人拚速度、定勝負，也有相當大的勝算。除了上文Subaru Levorg 2.0 GT-S EyeSight之外，其他車價200萬以內、馬力200匹以上的性能化旅行車幾乎都非日系平價品牌的產品，且以德國Volkswagen集團旗下車款為大宗。

圖片提供／Ford、Škoda、Volkswagen