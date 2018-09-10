【動力強化性能躍進】 Subaru Levorg 2.0 GT-S EyeSight試駕

2018-09-10

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

Subaru總代理台灣意美汽車7月初發表了Levorg 2.0 GT-S EyeSight性能化旅行車，讓台灣成為繼日本之後、亞洲第2個販售本車的市場，展現Subaru原廠與新加坡意美汽車集團對台灣市場的重視。本車標配EyeSight智能駕駛安全輔助系統，提供主動車距控制、車道偏離警示、前車駛離警示、車道偏擺警示、預防碰撞自動煞車和預防碰撞油門控制等功能，可減輕駕駛人開車的負擔，並降低事故發生的機率。

引擎蓋下換上排氣量1,998cc的水平對臥4缸DIT缸內直噴Turbo引擎，最大馬力輸出一舉提升為268匹，峰值扭力同步增強至35.7公斤米，搭配的仍然是Lineartronic CVT無段變速自排系統，可透過方向盤換檔撥片體驗虛擬的序列升降檔樂趣。根據原廠性能數據，本車0～100公里／時加速僅需6.6秒，極速直上234公里／時；由於將1.6 GT-S車上的ASS怠速自動熄火啟閉裝置取消，能源局公布的歐規平均油耗數字不算出色，11.1公里／公升只達到該排氣級距的第4級。

油門一敗，即可感受Levorg 2.0的油門反應明顯比Levorg 1.6凌厲許多，加速力道相當澎湃強猛。Subaru標榜的對稱式全時4輪驅動系統，則賦予它均衡確實的循跡表現。在快速道路上全力馳騁，展現出絕佳的穩定性，高速過彎時車身側傾也抑制得不錯，對注重駕馭感受的買家肯定很有說服力。

Levorg 2.0 GT-S EyeSight的內裝控台跟前一段時間試駕過的小改款Levorg 1.6 GT-S EyeSight可說完全一樣，僅有多媒體影音主機升級為3.1版，7吋多點觸控螢幕新增繁體中文介面，並可支援Apple Car Play與Android Auto。後座椅背也同樣採4/2/4分離傾倒設計，載物容量可從522公升擴充至1,446公升，實用機能不難滿足旅行車買家的期待。

台灣意美汽車導入的2019年式Levorg 2.0 GT-S EyeSight開出139.8萬車價，對渴望強悍動力的日系旅行車愛好者展現極大誠意。