《潮男寓言 1 》

2018-09-07

記者方惠宗／台北報導

一切從Pocono開始，通俗是門好生意

義大利、米蘭、1978年，高級皮具賣不動，頂著政治學博士頭銜轉為生意人 、名叫Miuccia的家族第三代名媛運用外公Mario Prada當初引進、名叫「Pocono」的工業用防水尼龍面料製作包款，此舉顛覆時尚、知識份子夢寐以求，業績直飛沖天。時尚典範自此移轉。

這季，Miuccia持續以優雅演繹這塊實用又具運動感的面料。而那些90年代興起的Prada普普印花也回來了。

部分圖片提供／Prada

  • 被稱為Pocono的黑色尼龍面料以直身剪裁與多層次穿搭令人耳目一新。（翻攝自prada IG）

    被稱為Pocono的黑色尼龍面料以直身剪裁與多層次穿搭令人耳目一新。（翻攝自prada IG）

  • 被稱為Pocono的黑色尼龍面料以直身剪裁與多層次穿搭令人耳目一新。（翻攝自prada IG）

    被稱為Pocono的黑色尼龍面料以直身剪裁與多層次穿搭令人耳目一新。（翻攝自prada IG）

  • Prada在自家倉庫舉行2018 秋冬男裝秀。（達志影像）

    Prada在自家倉庫舉行2018 秋冬男裝秀。（達志影像）