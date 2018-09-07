記者方惠宗／台北報導
一切從Pocono開始，通俗是門好生意
義大利、米蘭、1978年，高級皮具賣不動，頂著政治學博士頭銜轉為生意人 、名叫Miuccia的家族第三代名媛運用外公Mario Prada當初引進、名叫「Pocono」的工業用防水尼龍面料製作包款，此舉顛覆時尚、知識份子夢寐以求，業績直飛沖天。時尚典範自此移轉。
這季，Miuccia持續以優雅演繹這塊實用又具運動感的面料。而那些90年代興起的Prada普普印花也回來了。
部分圖片提供／Prada
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記者方惠宗／台北報導
義大利、米蘭、1978年，高級皮具賣不動，頂著政治學博士頭銜轉為生意人 、名叫Miuccia的家族第三代名媛運用外公Mario Prada當初引進、名叫「Pocono」的工業用防水尼龍面料製作包款，此舉顛覆時尚、知識份子夢寐以求，業績直飛沖天。時尚典範自此移轉。
這季，Miuccia持續以優雅演繹這塊實用又具運動感的面料。而那些90年代興起的Prada普普印花也回來了。
部分圖片提供／Prada