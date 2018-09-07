《如沐自在─花灑、浴缸》療癒系SPA

2018-09-07

記者凃盈如／台北報導

貼近情感的功能，是衛浴品牌近來進攻的細節。AXOR攜手世界知名鳳凰設計工作室（Phoenix Design Studio）所打造的AXOR ShowerHeaven，功能性與奢華感兼具，擁有三種出水模式和四組可收放的翼板及嵌燈。單一水柱模式能提供強而有力的頸部和背部按摩；使用雨淋出水模式，水滴細密落下，具有按摩全身的舒緩功效；而獨家的PowderRain出水模式，是歷經無數測試後研發出的技術，每顆水滴都如絲綢般柔滑落在身體上，水流柔和包覆全身每一吋肌膚。使用者不僅可選擇單一出水模式，亦可同時開啟三種模式，感受豐沛的水流與多重層次的按摩，內嵌氛圍燈裝置，當水自面板一湧出，燈光與流水相互照映，讓人在淋浴體驗裡療癒身心。

德國頂級藝術龍頭品牌Dornbracht也強調情感設計的必要性，全新Aquamoon讓淋浴系統融合科技與美感，以月亮的圓形嵌入天花板，看不到實際的花灑，水自頭頂降落，且輔以隱藏燈條，讓光與水結合，並且有多種模式，如tempest，提供來自如暴雨的水滴，流向不具方向性，讓人彷彿置身戶外體驗雨水拍打身上的感受；Aqua Circle則有放鬆、冥想效果，水力強時，水滴經由漏斗效果落於中間，可集中清洗髮絲和肌膚，水力弱時，水滴落於肩膀、頭部外圍，形成一扇圓形的「水簾」，拍打著肩部，十分放鬆；至於Queen’s Collar則讓水流創造出半圓形的瀑布，也是很貼近大自然的體驗，流動模式可按摩頭部，肩部和脊椎等部位。

圖片提供／AXOR、Dornbracht、楠弘