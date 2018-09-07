《隨心所浴─龍頭》愈奢華，愈古樸

2018-09-07

記者凃盈如／台北報導

德國頂級衛浴品牌Dornbracht推出的VAIA系列，由德國設計頂尖團隊sieger design操刀設計，優雅和前衛並進，此系列強調 「過渡風格」（Transitional Style），是邀請各領域的知名設計團隊來加入“Create a new balance”計畫而生的作品，每一件作品訴求在傳統優雅和現代簡約之間找到新平衡。

今年，品牌針對霧黑古銅與霧黑金銅兩色，找來兩組創意合作夥伴，其一為荷蘭室內建築師Lex de Gooijer，其二為德國建築設計團隊Irina Kromayer和Etienne Descloux，分別以融合大自然獨特性與結合不同城市背景的設計手法，為VAIA系列調配出衛浴空間最佳演繹方式。

Lex de Gooijer認為，室內設計不只是壁面色彩、織品的選擇而已，更應注重空間感與功能，他自己就把「家」視為很大的投資，因為居家是反映你的心與視野的所在。在他本次與Dornbracht合作的室內空間當中，將衛浴視為居家很重要的地方，除了賦予其較大的坪數，也運用大理石石材的線條、紋樣，展現低調奢華的空間感。

至於德國建築設計團隊Irina Kromayer和Etienne Descloux，則將Dornbracht VAIA系列結合都會感的空間設計，以一面牆的模組設計，收攏了所有衛浴空間應有的功能，並展現不落俗套的美感。

圖片提供／Dornbracht、楠弘