《隨心所浴─面盆》金屬．木皮．石材

2018-09-07

記者凃盈如／台北報導

有著純正義大利血統的衛浴品牌Falper，總部離義大利產業重鎮、同時擁有許多城堡等古蹟的城市Bologna（波隆納）僅數公里之遙。Falper主要產品為面盆、浴缸、浴櫃、燈具等，製程力求環保，每一片板材都通過環保認證，並且通過歐盟甲醛規範最低含量E1等級的認證，製程中所產生的廢料都可回收。

今年Falper推出Eccentrio獨立式柱盆，以天然大理石材打造，如靜置的雕塑藝術品，在空間中展現低調奢華的設計張力。多重幾何圓形組成的Eccentrio獨立式柱盆，出自保加利亞的建築設計師Victor Vasilev之手，受到自然材質與純粹之美的啟發，作品細膩呈現真實的材質表現形式，可見石、木、金屬的真實質感與美感。採用北義托斯卡納區出產的卡拉拉大理石（Carrara），透過觸摸、翻轉、觀看，找出大理石最完美的切割面，並結合木皮與金屬元素，表現自然純淨的原創力量。

此外，Monsieur系列透過柔和起伏的細緻線條，雕琢出簡約律動的衛浴原件；承托面盆的金屬框架，巧妙結合水龍頭與置物的功能，設計精緻縝密；Homey系列則以金屬框架成為描繪白色畫布的重要元素，讓簡單、如雕塑品的造型，帶有雋永的生命力。本系列產品包含了檯面盆、獨立式面盆和獨立式浴缸，除了大理石，也使用了有機複合材質Cristalplant®，這種材料防刮、防汙，且十分耐久。

圖片提供／Falper、楠弘