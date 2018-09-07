《隨心所浴─面盆》實用外，見詩意

2018-09-07

記者凃盈如／台北報導

今年米蘭家具展當中，以雙年展為型態的國際衛浴展（International Bathroom Exhibition），呈現了許多衛浴新風格的運用。從科技、造型、色彩到文化，每個小小的進展，都讓衛浴空間不再只是居家中相對「邊緣」的空間，在商品的細節、美學進化中，各品牌企圖為居家打造更專屬個人的spa空間，讓人在忙碌的生活裡暫歇、釋放壓力。

功能面之外，氛圍的掌握，在衛浴空間扮演越來越重要的角色。德國精品衛浴品牌Alape，公司主要使用木材和金屬生產高品質衛浴配件，近來也藉由本身在琺瑯鋼板材質的專長，提升了面盆的功能與美感。Alape去年在德國ISH衛浴展上，將全新的對比色和仿金屬表面處理運用在面盆，這種方式除了能增強琺瑯釉面的能力，包含易潔、抗刮、耐腐蝕等特性，也能提供多元色彩與光澤質地，讓面盆更詩意。

今年Alape再度推出兩款全新表面處理版本：Terra（大地色）與Aqua（海洋色）。四款大地色調的Terra釉面，帶有霧面與粉狀質感，質地細緻、自然樸實；而Aqua則以海洋為意象，表面光澤透亮具漸層感，會因不同光源折射而產生不同層次，共有三種顏色可供選擇。結合視覺與觸覺雙體驗的創新表面處理，將有助於室內設計師在不同風格中營造更精緻而和諧的氛圍。

圖片提供／Alape、楠弘