2018-09-07

記者林欣若/台北報導

修身版工作褲 與時尚接軌

複合式精品網站apt. 3R總監許家敏表示,工作褲原是為了需要攜帶許多工具、需要大量體力的勞工所設計,因此褲子具備大口袋、或是在大腿側邊增加口袋,都是工作褲的特徵,褲款寬大、讓工人能自在舒適地活動也是必要設計,隨著潮流演變,原本屬於勞動階級的工作褲,慢慢與時尚圈接軌,丹寧品牌最早嗅出這股潮流,精品丹寧品牌 7 For All Mankind約十年前開始推出修身版工作褲,帥氣而不邋遢,打造令人耳目一新的中性時尚,隨後Current/Elliott、AG Jeans、J Brand、Citizens of Humanity等丹寧品牌也紛紛推出工作褲,同樣受到熱烈的市場反應。

老爺褲 接受度最高

工作褲設計演變至今,以工作褲的輪廓為基礎,更修身、更窄版的剪裁更能凸顯女性的帥氣俐落,許家敏表示,若是喜歡街頭流行,寬鬆的垮褲或是哈倫褲是不錯的選擇,但上寬下窄、類似老爺褲的版型,是接受度最高的樣式。來自加州的休閒品牌Stateside,最有名的便是T-shirt和慵懶的各類褲型,以極度有彈性的材質和鬆緊褲頭打造工作褲,保有工作褲的舒適感,但更能修飾曲線,精品丹寧品牌J Brand、加州休閒品牌NSF也有類似設計。

變形款 解構與腰線

變形款的工作褲則是在褲管的寬度大玩變化,俄羅斯設計師Natasha Zinko將最流行的寬褲結合工作褲,以中高腰設計拉長比例,趣味調皮的輪廓之下,帶有幾分Natasha Zinko擅長的女性優雅;Tome擅長簡潔剪裁和實用輪廓,解構式工作褲充滿趣味細節,兼具設計感和實穿性;法國設計師品牌Isabel Marant利用白色壓線讓原本略微寬鬆的褲型有了修飾的效果,搭配質感輕盈的襯衫或是蕾絲上衣,就能在輕與重之間創造出完美線條比例。

圖片提供/onefifteen、ZARA