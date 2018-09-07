2018-09-07

記者林欣若／台北報導

露出腳踝 拉長比例

利用服裝剪裁修飾身形，在視覺上呈現顯瘦或拉長比例的效果，是最讓人沉迷的小心機，九分褲便是其一。九分褲也稱 ankle pants，顧名思義就是穿著時讓腳踝外露，不像七分褲破壞小腿線條，九分褲僅露出腿部最細的腳踝部位，在視覺上有拉長比例的效果，另外，在方興未艾的運動時尚潮流加持下，帶點休閒感的九分褲和球鞋也是完美搭配，更讓九分褲從春夏一路紅到秋冬，成為一年四季都時髦的單品。

不分季節 風格百出

UNIQLO以舒適實穿的Lifewear為基礎打造九分美學，秋冬全新推出的EZY九分褲系列從格紋、素色、千鳥紋等多種花色，打造百變風格多樣化設計，滿足所有場合，休閒或正式皆能輕鬆應對，最特別的是腰部採用鬆緊帶設計，但褲管正面有打褶設計，在休閒舒適的基礎上加入正裝的細節。MANGO同樣從舒適出發，早秋系列緊抓著夏天的尾巴，純棉和亞麻材質有著濃濃的度假感，不論是窄管或是寬管剪裁，以九分或是反摺方式凸顯休閒氛圍，搭配高腰設計、綁帶細節、皮帶扣環，以及條紋和格紋印花，輕鬆舒適的九分褲也很有都會俐落感。

ZARA的及踝褲巧妙露出腳踝，剪裁上除了老爺褲、西裝褲，也有復古的喇叭褲以及休閒的寬褲，材質更是多變，從輕盈的雪紡、舒適的棉質、到厚實的毛呢兼備，從夏末、初秋到隆冬，都能展現性感的腳踝曲線。Sisley延續去年秋冬的格紋熱潮，將中規中矩的學院風玩出新花樣，九分褲或是腳踝開衩設計的褲裝，帶點叛逆，搭配威爾斯親王雙排扣格紋短夾克、葛倫格紋長外套，各種方格和細格花紋融合中性輪廓版型，在柔美中帶有陽剛個性。

圖片提供／MANGO、Massimo Dutti、Sisley、UNIQLO、ZARA