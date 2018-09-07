獨立製錶Armin Strom 精湛共振技術

2018-09-07

﹝記者方惠宗／台北報導﹞作風不同流俗、工藝頂尖、產量稀少的獨立製錶師作品越來越受鐘錶收藏者關注。專營獨立製錶品牌的「葳鑠」引進Armin Strom，昨（6）日與其入圍2017日內瓦鐘錶大賞的「Mirrored Force Resonance」（鏡像共振腕錶）宣布在台上市，登台首站即攜手台北「中美鐘錶」南京店，自即日起至9月30日舉辦「Sculpting Time獨立製錶師的鏤空時計展」，揭開這款將「共振」原理運用在製錶術的挑戰技術巔峰之作。

錶盤上兩枚吸睛的擺輪在相反方向上節奏一致，Armin Strom此款Mirrored Force Resonance乃藉由兩枚擺輪的震盪相互影響，以連續平均誤差，使腕錶在運作上更加精準、節約動力，並減少外部干擾所產生影響精準度的情形；透過擅長的鏤空工藝，清晰可見錶盤左側的機芯裝置藉由兩個小秒針盤反方向運行，節奏同步、猶如鏡中反射。

若深入Armin Strom的鏤空絕技，Tourbillon Skeleton腕錶讓人目不轉睛。鏤空骨架呈現出機芯整體的機械藝術性，並運用PVD鍍膜為主要部件上色，彰顯鏤空機芯多層次的細膩結構。隨著陀飛輪不斷地在錶盤上旋轉，可以欣賞到雙發條盒的動感畫面。

圖片提供：Swiss Prestige

  • Armin Strom市場總監Emanuel Bitton先生（左）與中美鐘錶家族第三代王奕超共同為特展揭幕。

    Armin Strom市場總監Emanuel Bitton先生（左）與中美鐘錶家族第三代王奕超共同為特展揭幕。

  • Armin Strom展現鏤空美學的Tourbillon Skeleton water腕錶，3,112,000元。

    Armin Strom展現鏤空美學的Tourbillon Skeleton water腕錶，3,112,000元。

  • Armin Strom以偏心時間顯示、具備雙秒針顯示盤的Mirrored Force Resonance Fire玫瑰金腕錶，2,358,000元，全球限量50只。

    Armin Strom以偏心時間顯示、具備雙秒針顯示盤的Mirrored Force Resonance Fire玫瑰金腕錶，2,358,000元，全球限量50只。

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