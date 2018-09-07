微風vs.京華城17週年慶 祭出高額贈獎

2018-09-07

〔記者凃盈如／台北報導〕又到了百貨週年慶即將開跑的時節！微風廣場與京華城皆慶祝17週年慶，雙雙祭出高額的贈獎活動，京華城推出以精華卡或者Living Card消費滿2,000元，就可抽豪華郵輪日本行，微風廣場則推出於活動期間消費滿6,000元，就可以抽價值458萬元的Maserati汽車。

京華城今年慶祝17週年，隨著今年12月正式公開標售已確定，如有買主得標，京華城可能結束營業，於是連續14年推出的週慶送現金回饋，恐成絕響，今年舉辦的也有可能「最後一場週年慶」。今年京華城週年慶自9月13日至30日登場，檔期18天，推出全館當日累積滿5,000元送500（含400元現金以及100元商品券），刷京華卡或者持Living Card消費，當日累積滿5,000元送650（含現金500元、100商品券以及50元美食券）。

微風廣場週年慶自9月13日至10月15日登場，共33天檔期，常務董事岡一郎提到，目前全台共10店，自微風廣場開幕起至今滿17年，今年包含微風廣場、微風信義、微風南京等5店，業績目標為37億元，較去年36億元成長1.3%。今年9月14日微風廣場週慶首日，11：00限時推出開門活動，送前100名顧客COVERMARK極緻頂級抗皺面膜1片，首4日還有11：00送限量50張電影票。慶祝17週年慶，微風廣場於9月13日至16日，每日17：00推出1,700元限量商品；9月13日至17日，推出每日百元套餐優惠，微風超市則於週慶期間，推出全面9折起。

圖片提供：京華城