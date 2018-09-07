林可彤育兒神器 防水輕盈色彩鮮艷─崑崙錶全新系列 大讚錶款有個性 適合遛小孩的媽咪

2018-09-07

﹝記者方惠宗／台北報導﹞林可彤兒子「Adam」本月將滿週歲，她秀出最新「育兒神器」，竟是一款手錶！

林可彤昨（6）日出席崑崙錶（CORUM）全新海軍上將系列上市活動，以俐落褲裝小露性感，搭配崑崙錶土耳其藍海軍上將系列鏤空腕錶，大讚錶款別有一番型格。輕盈、防水，鮮艷漂亮，搭配硫化橡膠錶帶，帶小孩戲水也實用，「很適合帶小孩、暫時優雅不起來的媽媽身分！」將之視為「育兒神器」，還說未來要將腕錶做為世代傳承之物，「兒子長大後能戴上帥氣的海軍上將！」

崑崙錶（CORUM）海軍上將系列誕生於1960年，一舉成為重大航海賽事、知名海上競技者的必備之選。品牌今年大玩色彩與鏤空藝術，打造出全新Admiral AC-ONE 45 Squelette海軍上將系列鏤空腕錶，錶殼設計承襲經典的十二邊造型，錶徑45毫米的錶殼以5級鈦金屬打造，輕盈上手，散發洗鍊。錶款的吸睛焦點更在於運用艷夏黃、土耳其藍與經典紅等鮮豔配色打造的鏤空日期盤，巧妙映襯精心鏤空的自製機芯，誘人玩味機械之美。高明度彩度的橡膠錶帶相輔相成，創造出充滿活力的運動感和現代氣息。

崑崙錶同時推出Admiral AC-ONE 45彩色腕錶，45毫米不鏽鋼錶殼透過細緻的拋光及拉絲處理，突顯十二邊型的幾何美感，錶盤以高彩度巴黎釘紋面盤襯托12面彩色「航海旗」時標，詮釋動感而優雅的品牌美學。

圖片提供：CORUM

  • 崑崙錶Admiral AC-ONE 45海軍上將系列鏤空腕錶，土耳其藍錶款。349,000元。限量288只。

    崑崙錶Admiral AC-ONE 45海軍上將系列鏤空腕錶，土耳其藍錶款。349,000元。限量288只。

  • 崑崙錶玩轉色彩與鏤空藝術，鮮明細節更顯錶款的現代感與運動氣息。圖為Admiral AC-ONE 45海軍上將鏤空腕錶錶盤局部特寫。

    崑崙錶玩轉色彩與鏤空藝術，鮮明細節更顯錶款的現代感與運動氣息。圖為Admiral AC-ONE 45海軍上將鏤空腕錶錶盤局部特寫。

  • 崑崙錶Admiral AC-ONE 45海軍上將系列鏤空腕錶艷夏黃款。349,000元。限量288只。

    崑崙錶Admiral AC-ONE 45海軍上將系列鏤空腕錶艷夏黃款。349,000元。限量288只。

  • 崑崙錶Admiral AC-ONE 45海軍上將系列彩色腕錶紅色款。222,000元。限量38只。另有橙、綠、藍、黃色等款。

    崑崙錶Admiral AC-ONE 45海軍上將系列彩色腕錶紅色款。222,000元。限量38只。另有橙、綠、藍、黃色等款。

  • 林可彤（中）以一襲俐落褲裝搭配崑崙錶土耳其藍海軍上將系列鏤空腕錶小露性感，詮釋優雅運動風。 （記者胡舜翔攝）

    林可彤（中）以一襲俐落褲裝搭配崑崙錶土耳其藍海軍上將系列鏤空腕錶小露性感，詮釋優雅運動風。 （記者胡舜翔攝）

相關關鍵字： 崑崙錶