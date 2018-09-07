林可彤育兒神器 防水輕盈色彩鮮艷─崑崙錶全新系列 大讚錶款有個性 適合遛小孩的媽咪

2018-09-07

﹝記者方惠宗／台北報導﹞林可彤兒子「Adam」本月將滿週歲，她秀出最新「育兒神器」，竟是一款手錶！

林可彤昨（6）日出席崑崙錶（CORUM）全新海軍上將系列上市活動，以俐落褲裝小露性感，搭配崑崙錶土耳其藍海軍上將系列鏤空腕錶，大讚錶款別有一番型格。輕盈、防水，鮮艷漂亮，搭配硫化橡膠錶帶，帶小孩戲水也實用，「很適合帶小孩、暫時優雅不起來的媽媽身分！」將之視為「育兒神器」，還說未來要將腕錶做為世代傳承之物，「兒子長大後能戴上帥氣的海軍上將！」

崑崙錶（CORUM）海軍上將系列誕生於1960年，一舉成為重大航海賽事、知名海上競技者的必備之選。品牌今年大玩色彩與鏤空藝術，打造出全新Admiral AC-ONE 45 Squelette海軍上將系列鏤空腕錶，錶殼設計承襲經典的十二邊造型，錶徑45毫米的錶殼以5級鈦金屬打造，輕盈上手，散發洗鍊。錶款的吸睛焦點更在於運用艷夏黃、土耳其藍與經典紅等鮮豔配色打造的鏤空日期盤，巧妙映襯精心鏤空的自製機芯，誘人玩味機械之美。高明度彩度的橡膠錶帶相輔相成，創造出充滿活力的運動感和現代氣息。

崑崙錶同時推出Admiral AC-ONE 45彩色腕錶，45毫米不鏽鋼錶殼透過細緻的拋光及拉絲處理，突顯十二邊型的幾何美感，錶盤以高彩度巴黎釘紋面盤襯托12面彩色「航海旗」時標，詮釋動感而優雅的品牌美學。

圖片提供：CORUM