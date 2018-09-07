畢書盡走秀 包準尖叫聲四起─Samantha Thavasa重返台灣 創作才子拎包 粉絲在旁搶拍等簽名

〔記者林欣若／台北報導〕日本包袋品牌Samantha Thavasa重回台灣，旗下兩大經典品牌Samantha Thavasa和Samantha Vega同時回歸，歌手畢書盡示範首度引進台灣的精品男包系列KINGZ by Samantha Thavasa、以及全台目前搶先獨有一只的KINGZ by Samantha Thavasa星星壓紋後背包，帥氣模樣讓一旁粉絲尖叫連連。
畢書盡表示，第一次認識Samantha Thavasa，是因為他心目中的女神、也是Samantha Thavasa先前的代言人米蘭達‧可兒（Miranda Kerr），對品牌的印象是優雅、精緻、很有氣質，沒想到這個十足女性化的品牌也推出男性包款，讓他相當興奮，他平常包包裡一定要放的東西是香水、化妝包、保養品，另外也會放一枝筆，隨時幫歌迷簽名。
Samantha Thavasa創立於1994年，以日系的精緻細節、靈活的設計版型從日本一路紅到歐美，在全球有350個據點，2010年首度進軍台灣，在信義區開設兩層樓的大型旗艦店，2016年代理商宣布結束代理撤出台灣，熱許多死忠消費者扼腕。今年Samantha Thavasa再度回歸，品牌特別由日本直空運20款日本絕版限量包包，於忠孝SOGO開幕期間獨家展示，每項包款引進台灣數量皆僅為個位數，是台灣消費者的獨家優惠。