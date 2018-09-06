2018-09-06

記者凃盈如／台北報導

中秋節即將來臨，隨著送禮市場的激烈競爭，一款體面的好禮讓人費盡心思。除了各大飯店推出的精緻月餅禮盒，氣派的酒款，亦是佳節的人氣好禮。

飯店月餅 時尚精選

今年台北晶華酒店即日起推出4款風格相異的精緻月餅禮盒，包括以木盒裝盛的廣式月餅「醉月」、將在地茶香及特色果乾揉入日式桃山餅皮的「賞月」、師承香港麗晶酒店主廚技藝的港式奶黃酥「花月」、以及靈感源自文化寶典──四庫全書的「璽月」，每件包裝皆漂亮大器。

台北文華東方酒店今年打造3款時尚的中秋月餅禮盒，包括傳統廣式、手工巧克力，以及經典手工奶黃月餅。其中，由米其林一星餐廳「雅閣」推出、每年皆供不應求的「手工奶黃月餅」，今年限量推出1,000盒，由雅閣主廚謝文與其廚藝團隊秉承傳統繁複作法與獨家配方，完全純手工打造而成，饕客可從月餅嚐到米其林星味。

至於寒舍集團旗下台北喜來登大飯店、寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店及礁溪寒沐酒店，推出3款中秋月餅禮盒，含「璽月」廣式月餅禮盒、「吟月」中秋經典禮盒，以及「望月」 蛋黃酥禮盒，價格落在790～1,290元。

台北君悅酒店則以「花好月圓」為主題發想，推出2款中秋禮盒，分別為內含經典口味的「秋悅」，以及融入花磚設計，呈現在地風味的「禧悅」，除了「蓮蓉雙黃」、「桂圓紅棗」等傳統口味，還有「苦蕎杏仁」、「紅玉紅茶蘋果」、「碧螺春夏威夷果」等新選擇。

國賓飯店今年推出的經典廣式月餅有「華雲映月」6入月餅禮盒以及「沐嵐望月」4入月餅禮盒。其中「沐嵐望月」4入月餅禮盒，設計具巧思，將平面的畫作打造為立體禮盒。台北萬豪酒店推出純手工廣式月餅禮盒，包裝以絕美的精工窗花，以及鎮館藝品「蝶雀呈祥」為設計概念，與作工繁複的廣式月餅輝映。

經典廣式 饕客嚴選

在台灣深耕超過半世紀的老字號品牌新東陽，其所推出的「經典廣式月餅禮盒1號」，傳承了老師傅正宗廣式製餅作法，堅持手作，將對美味的堅持用雙手灌注在月餅當中，其美味秘訣在於外皮與餡料的搭配，採用2：8的黃金比例，皮薄餡多，擄獲饕客的味蕾。其焦黃色澤的外皮上壓印經典的品牌紋樣，佐以蓮蓉、棗泥及紅豆沙等餡料，各具魅力，口感綿密。另外，黃金松子白玉蓮蓉雙黃月餅及黃金XO干貝月餅更添加食用金箔，讓中秋送禮誠意十足。

顏值至上 創藝之選

年輕人送月餅比顏值、比創意！台北W飯店2018年推出「WOW MOON無限」月餅禮盒，延續今年4月舉辦的「W綠洲計畫」，大玩環保設計風，由飯店甜點主廚何玉梅以W品牌的調酒文化為發想，設計二款調酒風味月餅：水蜜桃貝里尼及貝禮詩海鹽焦糖核桃巧克力，每種口味各2顆，共4顆；禮盒內附春池玻璃設計，以回收玻璃再製的限量「WOOMOON邀月玻璃杯」2只，以及WOOBAR特調酒譜。

誠品行旅今年攜手誠品畫廊，共同打造「食光選集─月亮變奏曲」限量中秋禮盒，以台灣當代藝術家黃本蕊的作品「月亮變奏曲」為主題，將主角兔子尼尼（Nini）充滿內心話的清澈眼神，搭配主廚集結中國詩詞巧思，延伸出6款廣式月餅，書盒的造型，搭配藝術創作，打造足具文氣的中秋饗宴。

醇厚酒禮 體面首選

大武山酒造以萬家香70年的釀造技術為後盾，精選燕麥、大麥等穀物，使用燒酒傳統製法，蒸餾出臺灣在地生產的第一瓶燕麥燒酒。完整保留原料天然風味，酒體醇厚，連續3年獲得世界評鑑金牌肯定，消費者可一次體驗兩種不同的燕麥燒酒，尤其今年推出精緻小巧的手提包裝，送禮十分體面，且有渾厚圓潤的吟露和清透甘美的夢之酒，是中秋時節親朋好友小酌，或是調製雞尾酒的必備款。

至於時常熱銷至缺貨的「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」，採用頂級葡萄酒桶，透過噶瑪蘭酒廠獨特的燒烤桶技術，以人工精準調控烘烤溫度和時間，使桶內香韻變得細膩繽紛，熟成後的口感圓潤醇厚、香味濃郁豐富，是展現精湛工藝的威士忌傑作。

註：價格或有更動，以現場為準。

圖片提供／台北晶華酒店、台北W飯店、台北文華東方酒店、台北國賓飯店、台北君悅酒店、台北萬豪酒店、新東陽、蘇格登、金車、誠品行旅、寒舍集團、麗緻餐旅集團、半島精品店、華泰王子大飯店、台北美福大飯店

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