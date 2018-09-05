〈中秋禮冰冰有禮〉米奇vs.蛋黃哥冰淇淋月餅 可愛挑逗味蕾

2018-09-05

〔記者凃盈如／台北報導〕月餅吹起可愛風！Häagen-Dazs今年推出8款中秋禮盒，除了融入季節主打的黃桃優格和白桃覆盆子冰淇淋兩種口味之外，更將去年造成搶購熱潮的迪士尼米奇、米妮限量聯名款，以吸睛的全新造型呈現。今年Häagen-Dazs共推出8款精緻中秋禮盒，價格帶為680元到2,880元，最小的尺寸為3入680元的「臻愛玲瓏」禮盒，較豪華澎湃的則為9入2,880元的「彩雲追月」禮盒。其中，最有話題的正是歡慶米奇90大壽而打造的「圓夢中秋」迪士尼限量款，推出7種全新造型的米奇、米妮月餅，並附上精緻的迪士尼保冷袋。

至於COLD STONE今年限量推出3款中秋禮盒，包含從外觀到提袋，以鏤空設計玉兔奔月，點綴浪漫花卉，呈現花好月圓的佳節氛圍的「星燦沁月禮盒」，以及與三麗鷗聯名限量的「蛋黃哥珍藏雙福禮盒」。前者首次使用日本京都宇治抹茶打造冰淇淋月餅外衣，將法芙娜巧克力冰淇淋、錫蘭奶茶等異國味蕾限定冰淇淋入餡，結合視覺與美味，後者萌力全開，以超療癒的「蛋黃哥」為包裝設計，裡面每款包裝都有療癒的用語，搭配9款不同特色情境的蛋黃哥造型，每盒將隨機登場6款，亦有超Q限定提盒及提袋設計，打造限量中秋禮盒提案。

至於六福旅遊集團今年中秋商品首次與藝術家合作，包裝上更突破以往的視覺框架，首度邀請國際塗鴉大師Colasa林軒毅，以東方水墨混搭塗鴉風格，為古代傳說換上潮文化新裝，並結合環保永續設計改念，打造適合品茶、玩物、收納的藝術品。兩款禮盒分別為：六福四大美人月餅、六福松露奶黃酥。前者推出的四款口味為「蜂蜜香柚檸檬」、「富里椴木綜合菇滷肉」、「起士火腿綠豆沙」、「鐵觀音鳳梨荔枝」四款新口味。