DOUBLE V冰淇淋 限量午茶誘客

2018-09-04

〔記者凃盈如／台北報導〕夏天吃冰曬照，享受季節帶來的無限暢意。台北W飯店與在地職人合作，邀請台灣少數專注製作義式手工冰淇淋的品牌DOUBLE V，由主廚Willson（陳謙璿）替WOOBAR酒吧打造夏季限定澳洲陽光主題特色冰品，推出「VV FROZEN SUNSHINE陽光雪糕城」下午茶。即日起至9月30日，每日14：00至17：00於10樓WOOBAR限量供應。

留學法國知名廚藝學院並擅長掌握食材精準性的「DOUBLE V」主理人Willson，以冰淇淋實驗室的概念定調DOUBLE V義式手工冰淇淋品牌，使用當季時令水果和小農合作新鮮食材，開發出多達290種以上的獨特口味在店內輪流販售。這次特別與W飯店10樓WOOBAR聯手設計「VV FROZEN SUNSHINE陽光雪糕城」下午茶，推出W限定版冰品，以澳洲夏日陽光為主題，選用台灣盛產季節水果與法國進口巧克力等頂級食材，打造外型討喜且消暑的「GOLDEN PINEAPPLE夏日旺旺來」及「TIM TAM巧克力雪酪冰磚」。

「夏日旺旺來」以熱帶水果為主題，外觀是整顆黃澄澄的鳳梨，綠色葉片使用法國頂級歐貝拉白巧克力製作而成，剖開後內餡為椰奶口味義式冰淇淋（GELATO），包裹著由台農16號甜蜜蜜鳳梨製成的鳳梨雪酪（SORBET），中間加入純手工翻炒的焦糖椰子絲，入口即化的細緻冰淇淋搭配椰絲多層次的口感，濃郁椰香和焦糖香氣，與杯底的可麗餅脆片和新鮮鳳梨果泥完美結合，清爽不甜膩，彷彿在海島沙灘上啜飲一杯Pina colada。 另一款以澳洲最具代表性零食TIM TAM為靈感的「TIM TAM巧克力雪酪冰磚」，採用73%法國歐貝拉低溫烘焙黑巧克力，製成市面上少見的巧克力口味雪酪，外層覆蓋脆皮巧克力，每一口咬下都是驚奇。 此外，WOOBAR主理人李光曜 （Alex Lee） 也替「VV FROZEN SUNSHINE陽光雪糕城」下午茶打造三款帶有夏日氛圍的主題調酒。

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