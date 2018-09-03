家中WiFi網速卡卡 檢視一下無線路由器！

記者吳佩樺／台北報導
現代人離不開網路，居家需要無線連網的設備愈來愈多，包括筆電、手機、電視或智慧家電，但家中WiFi網路不穩定、網速慢，問題可能不在網路業者或網路頻寬不夠，而是無線路由器不足以應付需求。
無線路由器太舊 恐怕拖慢網速
例如時下手機、平板都支援到802.11ac無線傳輸標準，若家中的無線路由器還停留在老舊的802.11g時代，整個網路速度勢必會被拖慢，升級再大的網路頻寬都沒用。不過相對地，若家中的網路頻寬本身就不夠大，更換再好的無線路由器亦是「無路用」。
通路銷售 2千元以下最被大眾接受
根據各家通路業者統計，包括燦坤、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網、PChome 24h購物，無線路由器熱銷主流為802.11ac以及1,200Mbps或1,750Mbps（一般簡稱AC1200、AC1750）雙頻機種。不過市面上價差極大，最低千元以下，亦有超過7千元；但2千元以下最被大眾接受。熱賣機型包括TP-Link Archer C7、D-Link DIR-822、華碩RT-AC66U+。
民眾採購要件 連線無死角
燦坤補充：「根據觀察，過去單頻和雙頻以上無線路由器的銷售占比為6：4，但目前雙頻以上已跟單頻相當，銷量成長15%。而民眾採購無線路由器最重視『網路連線無死角』以及『多裝置不塞車』。」
Yahoo奇摩購物中心亦提醒，無線路由器不一定要貴、最高階，剛好符合家中需求就可以，因此建議從居家坪數、隔間多與寡、連線設備數量等條件作為採購依據。
通路推薦 熱賣款
《入門款 802.11n單頻路由器》
TOTOLINK N300RT 掀蓋散熱
300Mbps機種。採用掀蓋式設計，幫助散熱。家長可設定每天無線網路的使用時段，控管小孩的上網時間。特價449元，燦坤快3網路商城。
D-Link DIR-612 內建防火牆
300Mbps機種。自動導向設定畫面，操作簡易。內建防火牆，保護網路安全以及URL過濾功能，輸入關鍵字即可封鎖網站瀏覽。特價580元，Yahoo奇摩購物中心。
《大眾款 802.11ac雙頻路由器》
TP-Link Archer C7 可設訪客網路
1,750Mbps機種。Gigabit規格網路連接埠。具備LED燈排程設定、家長監護等功能，另能設定訪客網路，確保內部網路安全。特價2,099元，PChome 24h購物。
D-Link DIR-822 節能功能
1,200Mbps機種。自動偵測有線網路連接電腦的狀態和網路線距離，調整電力使用最佳化，搭配無線網路排程亦能節省耗電。特價1,399元，momo購物網。
華碩RT-AC66U+ 手機控管
1,750Mbps機種。強調內建超靈敏接收器，強化中長距離WiFi訊號，可同時連線30台裝置。透過手機App可隨時控管網路。特價3,488元，Yahoo奇摩購物中心。
《旗艦款 Mesh網狀路由器》
Tenda nova MW6 美型方塊
美型方塊設計，每顆無線路由器都是獨立主機，運作不斷線，達到無縫漫遊。免安裝自動連網，支援手機App遠端管理網路。特價7,490元，Yahoo奇摩購物中心。
D-Link COVR-2202 智慧天線
內建智慧天線，透過專屬延伸通道優化無線路由器之間的連線訊號，傳輸更高效；只須設定單一SSID，不用手動切換。特價9,999元，PChome 24h購物。
TP-Link Deco M9 Plus 整合物聯網
遇到高負載量時，三個頻段（5GHz-1、5GHz-2、2.4GHz）均可作為備援回程網路。同時能將家中的物聯網產品整合到同一個App，限指定品牌。特價11,999元，燦坤快3網路商城。
華碩Lyra Trio 金字塔天線
採用獨特的金字塔天線設計，可減少干擾。多台無線路由器分工合作，讓使用者自動連接到最佳訊號，四處走動也沒問題。特價9,999元，momo購物網。