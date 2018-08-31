《初秋360° 完顏肌》

2018-08-31

記者邱巧貞／台北報導

時序逐漸進入秋冬，抗老主題向來是這個季節的保養重點，在為肌膚進補之餘，也不能忽略一年四季都要注重的防曬，畢竟打從人一出生開始，便面臨光老化威脅，想要延緩老化豈能少了防曬這一塊。

彈力緊緻

香奈兒在2013年首次推出以月光藤為主成分的「3.5-DA彈力緊緻活萃系列」，今秋上市升級版的「3.5-DA醇萃緊緻彈力霜」，香奈兒研究中心提升自然植萃比例，標榜含94%天然活性成分。

精選生長於法國的紫花苜蓿，含礦物質、微量元素、維生素、胺基酸等多重護膚養分，透過綠色永續化學技術，由植物精華集大成的紫花苜蓿種子萃取其豐沛養分；並推出清爽、豐潤兩款質地，滿足不同需求。此外，先前曾限量販售的V型按摩板也隨著新款乳霜的推出再次上市。

30世代

南韓美妝品牌雪花秀針對超過3,000名亞洲女性研究發現，30歲～40歲女性，85%以上最在意的肌膚老化問題是臉部鬆弛。年度重量新品「滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露」，嚴選6～10年生以上珍貴高麗人蔘，凝聚整株人蔘的能量，注入萃取自人蔘莖、葉、花蕾以及人蔘根的精華成分，運用全新人蔘精華膠囊微導科技，完整封存人蔘精華活性，輕盈的精露質地，散發來自人蔘葉與人蔘花的清新草本香氣。

搶救疲勞肌

歐舒丹研究團隊調查，現代女性首要關切的肌膚問題是肌膚疲勞，甚至遠超越於細紋。品牌以普羅旺斯之光為靈感來源，研發全新「光萃肌活露」，每一瓶擁有超過3,000顆光微導晶球，封存著蠟菊活性、馬鬱蘭及千日菊等高濃度植萃，成千顆閃閃發亮的晶球，彷彿普羅旺斯的繁星點點，因此有「星光瓶」暱稱，結合精華液與精華油的質地，可作為保養前導的第一步。

雙管齊下

嬌蘭新品「皇家蜂王乳雙導精華」同時結合兩種質地與配方的精華液，一邊為輕凝質地的「煥顏新生精華」，內含乳酸、檸檬酸和乙醇酸等酸類成分；另一邊為「緊實修護精華」，獨家使用烏埃尚島黑蜂蜂王乳精萃。瓶裝由兩個完全隔絕分離的管狀組合而成，輕輕一按，便可從兩款配方各自擠出剛好的份量，確保精華在使用時後發揮最大效果。

魚子美顏

魚子系列一直是頂級品牌la prairie的經典熱賣產品，今年推出成分升級的「魚子美顏豐潤保濕霜」、「魚子美顏豐潤精華霜」、「魚子美顏晚安面膜」。

全新打造的「魚子精萃複方」，以生物科技精準模擬西伯利亞鱘魚魚子的四胜肽序列，並結合魚子萃取的必需成分，如脂質、礦物質、胺基酸、多肽、蛋白質、核酸等，發揮高度近似珍稀魚子的高效活性，提升整體的護膚功能。

純金賦活

香緹卡「極緻純金賦活系列」自2008年上市以來，備受歐美時尚圈推崇，是許多好萊塢巨星的紅毯祕密武器。今年適逢香緹卡創立20年，推出重量級抗老新品「極緻純金賦活面膜」，運用24K黃金奈米分子，搭配多種抗老胜肽與獨家幹細胞配方，標榜能對抗壓力型、敏弱肌產生的肌膚問題。

圖片提供／la prairie、歐舒丹、雪花秀、香奈兒