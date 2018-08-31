《換季整治肌膚》皮膚科醫師鄭景隆這麼說

2018-08-31

記者邱巧貞／台北報導

Q：夏入秋時節，建議如何調整保養品項及步驟？

A：台灣四季比較沒有明顯的變化，隨著氣溫每降低1度，肌膚的出油量約莫就會減少5～10%，如果皮脂分泌減少，肌膚的保水度也會跟著下降，保養品部分可從清爽質地調整為含油量較高的產品。

在清潔方面，也可調整潔顏品的用量及清潔次數。在盛夏，油脂分泌旺盛，面對老廢角質層、髒汙，許多消費者都容易有清潔過度的問題；之後隨著季節轉換、氣溫降低，早、晚洗臉兩次，不一定每次都得用洗臉商品，可一次改為溫水。做好清潔其實很簡單，基本上不要傷害肌膚，也可選擇成分溫和的洗卸產品，不過度摩擦肌膚，不要殘留髒汙，卸除乾淨即可。

Q：曬了幾個月，膚色變黑也出現斑點，該如何處理？

A：基本上，使用美白產品要看到效果，至少要使用1個月以上，如果想要加速斑點的代謝，一般膚質的人可加入含杏仁酸、果酸、水楊酸等成分的煥膚產品，可以達到角質微剝，同時兼具緩慢促進角質新生的作用。此外，必須同時做好保濕及防曬，一方面讓角質層充滿水分，肌膚看起來較為透亮，另方面使用酸類產品，白天也一定要做好防曬，不然美白等於只有做一半。

要代謝斑點，在醫美方面可選擇雷射光療，如脈衝光、皮秒雷射等溫和不易有傷口的微創醫美，術後可維持正常保養及上妝。

Q：秋冬是進行醫美療程的旺季，在醫美術前該如何做好準備？療程術後，又該注意哪些事項？

A：在進行醫美療程之前，基本上先做足保濕，提高肌膚角質層保水度，進行醫美療程時，才不會散失過多的水分，並能減少術後脫皮及不適感，此外，需避免使用酸類產品或進行煥膚保養，讓肌膚處於穩定狀態。

通常於醫美療程術後加強「保濕」及「防曬」是首要工作，第一要務需先做好防曬，避免再度受到紫外線傷害，也要注意避免使用酸類保養品。

圖片提供／DR.WU、伊麗莎白雅頓