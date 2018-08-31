《換季整治肌膚》皮膚科醫師邱品齊這麼說

2018-08-31

記者邱巧貞／台北報導

Q：陽光曝曬，膚色變得暗沉粗糙、透光差，該使用去角質產品嗎？

A：如果你是健康膚質的人，皮膚自己會代謝，只要做好保濕，讓皮膚自己代謝正常即可。角質就是保護皮膚下面的組織，如果少了一層保護層，成分容易吸收，但同時面對外在的刺激物就很容易跑進皮膚。

當角質代謝到最外層時，平滑度會有點不均勻，把它去掉就如同用砂紙打磨拋光，自然會變得比較光滑，但，不均勻是角質的正常變化，因為角質組織本來就不是百分百平整，刻意利用各種方法把它變平，觸感是變好了，缺點則是對外在抵抗力下降，倘若去角質較頻繁的話，臉部肌膚容易受到刺激、容易變紅，如果又沒做好防曬，反而容易長斑，因為角質層的不均勻反而能有一點折射、抵擋紫外線的效果。

Q：何種狀況下需要去角質？

A：第一種是角質代謝異常的人，如乾癬、慢性濕疹等角質層變得很厚，可以用一些化學性物質讓角質軟化；第二類狀況是痘痘類肌膚，痘痘是因毛囊開口的角質塞住，可以用一些酸類的東西讓角質軟化，避免塞住，減緩痘痘狀況。

此外，肌膚老化跟去角質沒有關係，反而要做好保濕，解決代謝問題；皮膚的照護要以柔克剛，把程序搞複雜反而容易變成敏感型肌膚。

Q：醫美術後的防曬建議？

A：醫美術後，兩週內建議使用純物理性防曬，因為術後膚質比較敏感性，使用化學性防曬比較容易有刺癢不舒服的狀況，這也是減少風險的方式。現在醫美療程多數都是低微創醫美，修復期大致兩週，皮膚狀況就差不多ok，之後也可使用化學性防曬。

Q：痘痘肌該如何防護？

A：痘痘嚴重時建議暫時甚麼都不要搽，可改用遮蔽方式防禦紫外線，像是正午時分不要出門，撐陽傘、戴帽子等；長痘痘時，皮膚處於發炎狀態，一般建議先把痘痘治好，再來選擇外搽的保養品及防曬。

此外，當痘痘形成痘疤後，曝曬紫外線容易暗沉，痘痘貼大致有兩類，一種有添加水楊酸或消炎抗菌成分，適合痘痘發炎時用，痘痘破掉時也有吸組織液的效果，有的痘痘貼純粹是敷料，比較適合在痘痘後期留下疤痕時使用，貼起來具防護紫外線效果，也能避免摳它，有保護疤痕的作用。

Q：建議哪些族群使用物理性防曬？

A：首先，小朋友使用化學性防曬難免擔心成分會不會被吸收而造成身體負擔，一般建議六歲前使用物理性防曬，因為都是粉末，即使不洗掉也不會怎樣，比較安全；其次是孕婦，孕婦多半擔心環境賀爾蒙的議題，在孕期改用物理性防曬，也較不用擔心成分被吸收造成的疑慮；還有就是醫美術後，此時肌膚比較敏感，有些化學性防曬成分搽了會有刺激或是紅癢感。

Q：防曬彩妝有足夠的防曬力嗎？

A：防曬底妝的防曬係數建議作為參考即可，因為防曬底妝的用量絕不可能達到每平方公分2毫克，尤其是粉餅，一盒粉餅約5g，若要達到宣稱足夠的防曬力，一盒粉餅大概五天就用完了。妝品標註的防曬力僅為參考，業者期望產品有多一點宣稱去檢測，但就實務上來講，一般人基本上不可能將彩妝搽到足夠的量，否則整張臉就會像藝妓般；粉質本身都有一點防曬效果，只是強弱問題，所以不要將彩妝品作為主力防曬。

Q：選擇高係數與中係數防曬品的防曬力差別？

A：防曬品用量如果搽不足，防曬力降低的效果是非常大！舉例來說：SPF50係數產品搽的量如果是原本建議的一半的話，防曬係數就變成SPF8，如果買高防曬係數產品卻把使用量變少，還不如買中係數產品把量搽夠。

防曬品的「用量」始終是一個重點，防曬係數是在固定使用量之下所測量的結果，雖然有搽一定比沒搽好，但有沒有搽到位又是一個問題，理論上，每平方公分2毫克，整張臉加脖子大概是1.2cc，可是1cc怎麼定量就是個問題，多數防曬產品都沒有定量的標準，很多人都是隨意搽，那效果就有限。

基本上，肌膚保養就是做好清潔、保濕、防曬三步驟，而做好防曬是最基本的抗老，肌膚老化幾乎有一半原因是紫外線所導致的。

圖片提供／FORTE、東方美、迪奧、貝膚黛瑪