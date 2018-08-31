2018-08-31

記者王瀅娟／台北報導

星座護身符

水逆、火逆、金逆……星象上各種行星逆行造成人們諸事不順，災禍頻傳，因此更需要護身符抵擋厄運，而星座符號就是各星座最好的護身符。

12星座 個人符號 幸運加成

歷史上以星座為護身符的例子不少，香奈兒女士視為幸運物的符號中，就包括她的星座獅子座，除了在寓所中有多座獅子雕像，她設計的服裝上也可見獅子符號，如鈕釦。跟她同屬獅子座的Givenchy創意總監Clare Waight Keller，今年早秋推出一系列大膽醒目的Zodiac星座首飾，第一個設計出來的作品也是獅子座，透露她對珠寶首飾與護身符的熱愛。

Zodiac系列設計靈感源自12星座，包括耳環與戒指，將鍍金金屬雕塑出立體的星座代表符號，應用陰刻、陽刻、拋光平滑表面與錘打面等，形成光影對比，更顯立體。寫實的星座符號，以出人意料的大尺寸表現，突顯出配戴者的獨特個性。戒指均搭配星座代表色天然寶石，如牡羊座搭配紫紅色玫瑰榴石，金牛座搭配綠瑪瑙等。而耳環都會附上黑色羅緞緞帶，可轉換為鍊墜佩戴，一物二用。

Thomas Sabo今年秋冬亦推出12星座幸運吊飾，在小小的純銀圓牌上雕琢出12星座經典符號，寫實擬真又帶點萌感，展現品牌細膩的銀雕工藝。星座幸運吊飾可另外搭配星星、月亮、甚至十字架等吊飾，讓幸運加成；亦可搭配字母與幾何造型吊飾增加自我識別，讓幸運符也是個人化的裝飾。

圖片提供／Givenchy、Thomas Sabo