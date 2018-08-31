2018-08-31

記者王瀅娟／台北報導

幸運珍珠

幸運總是會伴隨著一些不可理喻的信念，比如誕生石。而6月誕生的人感覺特別幸運，因為6月的誕生石是珍珠，相較於4月的鑽石、5月的祖母綠、7月的紅寶石與9月的藍寶石，要擁有一顆漂亮的珍珠為自己求得幸運，所要花的代價小多了。據說，6月出生的人擁有過人的智慧，反應快且口齒伶俐，真如天之驕子，但缺點是情緒時陰時晴，有時不免急躁。而珍珠據說可以使佩戴者心地清明，並平緩怒氣，即使不是6月出生，佩戴珍珠也是有好處的。

珍珠馬蹄鐵 開口朝上留住好運

長久以來，MIKIMOTO都有將珍珠做成幸運符號的設計，最新推出的Lucky Motif系列，就以馬蹄鐵、幸運草與蝴蝶等幸運符號為主設計。馬蹄鐵在歐洲長久以來都被視為幸運的象徵，因為馬是有活力的動物，也是非常重要的交通工具，只有富裕人家養得起馬，因此保護馬蹄防磨損的馬蹄鐵就被視為可帶來好運的象徵。而鐵在高溫下可鍛打，冷卻後卻剛冷堅硬，因而被視為具有魔力，可驅魔避邪。此外，馬蹄形狀與彎月相似，而希臘神話的月亮女神Artemis掌握生育與繁殖，被視為可對抗死亡，因此掛馬蹄鐵在門口與穀倉，有祈求好運之意。值得注意的是，馬蹄鐵的戴法為開口朝上，才能留住好運，因此MIKIMOTO設計的馬蹄鐵開口都朝上。

幸運草第四葉：珍珠

幸運草則是另一個MIKIMOTO愛用的幸運象徵，Fortune Leaves系列便是以幸運草為主題靈感。一般來說，幸運草應該有四葉，不過Fortune Leaves系列只有三葉，代表幸運的那一葉，正是珍珠。Fortune Leaves系列可說是MIKIMOTO的工藝縮影，三個葉片的位置與角度均異，拋光如鏡，鑽石以雪花鑲嵌法鑲滿葉面，使得鑽光無死角且火光閃爍靈活，與珍珠的溫潤光澤既對比又相互映襯。

圖片提供／MIKIMOTO