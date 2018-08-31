2018-08-31

記者王瀅娟／台北報導

四葉幸運草

能在一整片三葉酢漿草中，發現稀有的四葉酢漿草，當然是很幸運的事情，四葉酢漿草也因而有幸運草之稱。以幸運草設計珠寶飾品的品牌很多，但最具代表性的莫過於Van Cleef & Arpels的Alhambra系列，今年適逢推出50周年，推出18K白金鑲嵌縞瑪瑙與鑽石，以及玫瑰金鑲嵌灰色珍珠母貝與鑽石的新版本。

Van Cleef & Arpels第二代傳人Jacques Arpels曾說：「心懷幸運之願，方能成為幸運之人。」他是篤信幸運之人，平日會在法國Germigny-I’Eveque的大宅花園內收集幸運草，贈與員工，並附上美國詩篇Don’t Quit，鼓勵人們常懷希望。1920年代，幸運草首度出現在Van Cleef & Arpels的設計中，與木製護身符、幸運吊飾與仙子為伴。

長鍊幸運草 一炮而紅

以幸運草為圖騰的Alhambra系列於1968年正式推出，這只以幸運為名的珠寶自帶好運，一推出旋即受到歡迎。1970年代是日常珠寶大行其道的年代，尤其是各式各樣的長鍊，是當時時尚女士必備的首飾。第一件Alhambra珠寶即為鑲嵌20顆幸運草的長鍊，以18K金打造立體紋路四葉幸運草圖騰，搭配金色圓珠飾邊，正好趕上長鍊年代，在法國音樂才女Francoise Hardy佩戴亮相後更是一炮而紅，摩納哥王妃葛麗絲．凱莉對Alhambra系列的喜愛更是有目共睹。

Alhambra系列推出50年來，曾鑲嵌過多種彩色寶石，青金石、孔雀石、黑瑪瑙、虎眼石、綠松石、白色與灰色珍珠母貝、紅玉髓、透明水晶等，令幸運增添色彩，在日常穿搭上變化更多。Van Cleef & Arpels今年更大力推動，如推出卡通風格的形象照、幸運手勢形象照等打破以往模式的宣傳方式，讓Alhambra系列洋溢年輕活力，使長青系列再度翻紅。

圖片提供／Van Cleef & Arpels