《潮鞋耍酷 多元麂皮》

2018-08-31

記者林欣若／台北報導

黑白麂皮

亮點 兩大天王PUMA x STAMPD聯手。

PUMA Suede今年誕生50週年，PUMA以一連串的聯名活動慶祝半世紀里程碑，各領域的設計師為這雙標誌性的麂皮鞋款換上全新風貌，最新推出的是與美國西岸街頭霸王STAMPD的聯名鞋款。STAMPD 創意總監Chris Stamp表示：「就在 1998年、也就是PUMA Suede上市20週年之際，我購入了我人生中的第一雙 Suede，真的非常榮幸能有這個機會和我心目中的偶像品牌合作。」於是他以1988至2018這段親身經歷的Suede歷史為靈感，推出PUMA 88-18 Suede Classic x STAMPD。

PUMA 88-18 Suede Classic x STAMPD鞋面以黑白兩色調一分為二，上層採用 Suede經典黑色麂皮包覆，下層則以米白粗糙毛邊與紋理絨面覆蓋，鞋跟側邊印上這雙時尚單品的詳細資料文字，包含出產地、鞋根厚度及產品名稱，營造實驗半成品的視覺效果。

同樣喜歡黑白配色的還有藍調歌手、也是PUMA全球品牌大使威肯（The Weeknd），Suede Classic x The Weeknd以經典黑白、狂潮黑、及靈魂白三原色，打造潮流感。Suede Classic x The Weeknd鞋面不使用鞋帶，反而採用鞋扣帶設計穩固足部，鞋底則以混凝土般的設計展現剛毅軍事感，鞋舌中心左右腳分別印有數字「19」和「68」，代表向 1968 年誕生的Suede致敬。

圖片提供／PUMA