《潮鞋發萌 童趣卡通》

2018-08-31

記者林欣若/台北報導

Hello Kitty點綴 潮鞋甜美變身

UMA Suede與Hello Kitty聯名、讓可愛的卡通人物也有潮流酷炫感,Converse也推出Hello Kitty聯名系列,利用蝴蝶結經典元素,讓復古的Chuck Taylor All Star、Chuck 70和One Star甜美變身。

Converse × Hello Kitty系列除了少女感十足的粉色和白色,也加入個性的黑色,單品涵蓋鞋款和服裝、配件,Hello Kitty巧妙重塑了Converse三款經典鞋型,以辨識度極高的蝴蝶結和鬍鬚為點綴,讓每一雙Converse都與眾不同。

Chuck Taylor All Star是街頭潮鞋代表,在鞋身印上鮮明的Hello Kitty圖案打造搶眼效果,搭配「Say hello when you see me」字樣,潮鞋也有俏皮感;Chuck 70系列一向代表率性自由的態度,外形與實用性兼顧的高筒系列在Hello Kitty元素加入後,成了夢幻逸品;One Star獨有的麂皮材質營造出特別的可愛氛圍,鞋舌特別融入蝴蝶結造型,鞋身的五角星標誌則悄悄躲藏了Hello Kitty,是令人莞爾的設計。

圖片提供/Converse