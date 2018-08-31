2018-08-31

記者王瀅娟／台北報導

Maison Margiela 2018 Fall/Winter Artisanal 系列

高級街頭潮牌Off-White、Vetements紅得發紫，精品品牌也向Gosha Rubchinskiy、Shayne Oliver等高級街頭潮牌設計師取經推出聯乘系列，甚至請來坐鎮設計大位，或至少在設計上向街頭裝扮靠攏，使得「結合街頭」成為時尚圈的顯學。

千禧世代對高級潮牌加長加寬的袖子、誇張的落肩等破壞結構的設計趨之若鶩，覺得酷，然而Maison Margiela 2018秋冬Artisanal（手工）系列極盡瘋狂的剪裁，彷彿向高級潮牌「喊聲」：「讓開！讓專業的來！」

我們對比秋冬兩派思「潮」，一派見剪裁拆解與重組的功力，另一派強調打造名氣、日常服飾的小巧思，讓人見識到大潮見功力，小潮見青春的兩類手法。

開場的珊瑚色外套說明一切。這件看似複雜、四處挖空的「長袖外套」，其原型是一件波浪蓬裙（Foam Skirt）。擔綱Maison Margiela創意總監的John Galliano，發揮純然的剪裁功力，只是剪開、縫合，就成為眼前這件酷得不得了的外套，使得一票只是拿基本版型的帽T來改改比例的高級潮牌顯得相形見絀。

John Galliano總是會自問，什麼是酷？而他發現，唯有原創才讓他覺得酷，至於那些致敬款，或是站在巨人的肩膀上創新，不是他的菜。「我是個裁縫師（Dressmaker），這個工作是關於技藝、剪裁、立體剪裁，用以創造推動時尚的份量。」玩剪裁，要玩就玩大的！看似披掛在肩上的雙排扣男士大衣，實際上是一件斗篷，所謂的「袖子」只是剪裁效果的產物；拼接發泡面料與薄紗的外罩衫，實際上解構自風衣；將斗篷剪裁出馬甲洋裝，或是不對稱的男士日常燕尾服；以排褶（Pin-tuck）技法做出像男士大衣輪廓的洋裝、裁剪成獵裝的的排褶T恤、以針軋技法結合回收絲巾、毛氈與古董睡衣的面料製作的大衣、將風衣當作帽飾等，令人目不暇給。

iPhone新視界

高級潮牌常常會利用一些有梗的小玩意，在秀後刷一波網路社群貼照討論，吸引年輕世代目光。而說到吸引眼球，十多年前就已經是Drama King的John Galliano，怎麼會輸？雖然他到Maison Margiela後轉趨低調，但在這次的Artisanal系列秋冬秀上也設梗，讓模特兒戴上VR裝置、揹上播放名為「Curated Glamour」影片的I-Pad背包，腳踝也裝上I-Phone支架，靈感源自他工作室中強烈倚賴科技的助理和實習生們，果然馬上就吸引到注意力。重點是，I-Phone的錄影模式是開著的，因此隨著模特兒走過伸展台，秀場第一排動態「全都錄」，只是不知道是不是拍出來的影片都是舉著手機看秀呢？

圖片提供／Maison Margiela