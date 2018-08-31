VCA古董舞伶胸針 國際頂尖芭蕾舞者薈萃

2018-08-31

〔記者王瀅娟／台中報導〕Van Cleef & Arpels梵克雅寶與黑潮藝術攜手，於台中歌劇院呈現「世界芭蕾舞星饗宴」，邀11位國際頂尖芭蕾舞者，演出世界級知名經典舞碼，包括與品牌關係密切的「珠寶（Jewels）」其中2個舞碼，同時展出6只古董芭蕾女伶胸針作品，展現品牌詩意創作精神。

梵克雅寶與芭蕾淵源極深，1940年代，品牌傳人路易‧雅寶為躲避第二次世界大戰遠走美國，於紐約開設第一間美國分店，也因此與美國芭蕾舞之父喬治‧巴蘭欽結識，雙方相知相惜，路易創作第一只芭蕾女伶胸針，巴蘭欽則受品牌珠寶啟發，以珍貴的鑽石、紅寶石與祖母綠為靈感，創作「珠寶」芭蕾舞劇。品牌2012年起也與L.A. Dance Project的創辦人班傑明‧米派德合作，促成「寶石三部曲（Gems）」芭蕾舞劇，同時長期贊助法國Fedora芭蕾大獎，提拔潛力芭蕾新秀。

自1940年代推出第一只芭蕾女伶胸針起，梵克雅寶便以玫瑰式車工鑽石為芭蕾女伶面容，為鮮明特色。每只芭蕾女伶的動作姿態與舞衣均獨一無二，舞衣還會隨著時代演進而不同，如1940年代浪漫派芭蕾盛行，舞裙長及膝或踝，較為華麗且蓬軟；1960年代胸針的裙長縮至腰間且硬挺，為古典派芭蕾舞衣的特徵，反映時代特色。

圖片提供：梵克雅寶