〈月餅市場．早販出招〉茶點秋筵

2018-08-30

記者凃盈如／台北報導

一年一度中秋節即將來臨，月餅預購潮也即將展開，今年月餅市場再出招，設計更精美、選項更多元；獻上一盒心意，與親友團圓相聚，感受佳節的雋永與甜蜜。

茶之味

台灣自然栽培茶領導品牌的小茶栽堂，今年中秋佳節以「團圓」為發想，推出茶食作品「小茶圓」新式月餅及多款中秋限定禮盒，融合在地食材與日式和菓子概念，呈現小巧不膩口的精緻感，同時符合現代人養生概念。今年月餅有四種口味：柚香蜜紅、豆豆黃梔、蓮蓉奶綠、經典奶黃。

夏姿集團旗下的「采采食茶文化」，今年則推出12款中秋禮盒，兩款以茶入味的新口味，分別為紅玉洛神花酥，以及包種茶奶黃酥，包裝演繹玉兔的可愛形象， 圓潤逗趣的身形，有的捧著禮盒、有的眺望星空、有的準備開盒大快朵頤的模樣，全躍然於黃澄澄緹花布上，讓中秋禮盒既有氣質，又有新意。

smith & hsu今年則首次從英國進口限量氣泡酒果醬「草莓戴克利果」，搭配四種有如明月的飽滿scone，佐以散茶、clotted cream，讓人在家就可以品嚐道地的英國式風味。

月餅與茶自是天生絕配，清甜滋味相得益彰。百年茶莊王德傳今年以茶月一色、品茶如品月為發想，推出「朗‧月‧茗」系列的「吟風」、「皓月」兩款優雅木質茶禮。此兩款禮盒以水墨絹布為底，古典木質禮盒裝乘，搭配秀雅的鵝黃與淡綠色系，詩意盎然；針對頂級貴客，品牌也推出「尊榮禮盒」，採用三年休養生息的精選自然農法茶園，調合有機栽種的青心烏龍、金萱與青心大冇，經中發酵、中烘焙的凍頂製法，茶湯溫暖可口，醇韻圓潤迷人。伴隨時間轉化深沉的滋味，品牌特別手工打造梧桐木箱呵護存茶，品茶之餘，亦可賞珍貴工藝。

新加坡高檔茶品牌TWG Tea推出「明月皓空茶香月餅系列」，以手工多層次口感與茗茶清香結合，全系列共有四種茶香風味，包含經典的星宿之秋，以及三種新口味：瑰寶之光、豐盛之節、紅寶之耀，分別以不同口味蓮蓉搭配上堅果、巧克力或果乾，展現不同風韻，是體面、華麗的中秋禮。

食之尚

比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA，以品牌使用的頂級巧克力，訂製四款月餅，融合黑巧克力的甘醇濃郁，以及比利時餅乾內餡帶來的層次感，頗有奢華、高雅的感受，亦有 「片裝巧克力禮盒」可選擇。

源自1889年的法國PAUL保羅麵包，則是首次於台灣獨家推出3款中秋限定禮盒，分別為：「杜樂麗花園」、「巴黎慶典」與「孚日盛宴」，命名帶有法式浪漫，是質感取勝，以鐵盒盛裝如蝴蝶酥、瑪德蓮等經典法式點心。「杜樂麗花園禮盒」為柔嫩討喜的粉色系，「巴黎慶典禮盒」則以黑色為底，描繪艾菲爾鐵塔、煙火的歡慶氛圍，更有「瑪德蓮套組」與「綜合套組」（瑪德蓮搭配蝴蝶酥）兩種組合。

政商名流熱愛的日本雪茄造型蛋捲YOKU MOKU，今年中秋推出「金秋系列」、「映月系列」、「圓滿月系列」三種系列禮盒，每一款包裝，皆以不同配色呈現尊爵、時尚的優雅頂級質感。

當奶黃戀上咖啡……

今年星巴克搶攻頂級客群，特別推出全新的「月光寶盒」，以奶皇月餅搭配創新的「藏心內餡」，其中「威士忌藏心奶黃月餅」，選用單一純麥威士忌特有純韻結合香醇的奶皇餡，深沉內斂的成熟風味讓人驚豔；而「焦糖瑪奇朵藏心奶皇月餅」則將濃郁咖啡液味道融合奶皇餡，並以牛奶引出特有的焦香味、醇而不苦的尾韻，留下味覺記憶點。「月光寶盒」以「秋日野餐籃」為設計概念，禮盒安裝「皮製提把」搭配「滑蓋式精巧木盒」，月餅吃完還能當做盛裝輕食的野餐套組，典雅外兼具實用性。

圖片提供／GODIVA、PAUL、smith & hsu、TWG Tea、YOKU MOKU、小茶栽堂、王德傳、采采食茶、星巴克