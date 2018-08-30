全民瘋追劇「大電量平價手機」廝殺

2018-08-30

記者吳佩樺／台北報導

生活苦悶，大家瘋追劇，怎麼能少了一台高續航力手機，最近市場上新機競爭多，包括華碩ZenFone Max Pro、小米Max 3、OPPO AX5均主打平價大電量。

其中以小米Max 3尺寸和電池容量最大，具備6.9吋螢幕、5,500mAh電池。6吋華碩ZenFone Max Pro、6.2吋OPPO AX5則分別為5,000mAh、4,230mAh電池。不過真正續航力不能光從電池容量判斷，必須視實際使用情形而定。

雖然是免萬元手機，三款都具備後置雙鏡頭，華碩ZenFone Max Pro是1,600萬+500萬畫素；小米Max 3為1,200萬+500萬畫素；OPPO AX5則1,300萬+200萬畫素。前鏡頭皆為800萬畫素。

其他規格部分，華碩ZenFone Max Pro推出3GB+32GB以及6GB+64GB二版本，高通S636處理器，單機售價6,990元、8,990元。小米Max 3也為高通S636處理器，4GB+64GB單機售價7,999元。OPPO AX5採用高通S450處理器，3GB+64GB單機售價7,990元。

此外，華碩ZenFone Max Pro、小米Max 3的螢幕解析度是Full HD+；OPPO AX5僅HD+。