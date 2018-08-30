〈Swift 7 輕薄亮相〉無邊框筆電做大做滿

2018-08-30

記者吳佩樺／柏林報導、攝影

除了Predator Thronos電競座艙引起高度關注，宏碁同步亮相旗下最大螢幕占比的輕薄筆電Swift 7，以及業界第一台螢幕可360度懸空翻轉的電競筆電Predator Triton 900。

其中Swift 7重量不到1公斤、最薄機身不到10公厘，採用友達超窄邊框面板，屏占比高達92%，打敗華為MateBook X Pro的91%屏占比。因為螢幕「幾乎滿版」，推測視訊鏡頭可能跟華為MateBook X Pro一樣設計在鍵盤處，但主要細節和規格尚未釋出。上述二款產品，現場皆無提供實機體驗。

〈其他焦點〉

Nitro電競周邊到位 親民價搶攻

今年的IFA，宏碁宣布電競周邊布局更加完整，不只高階Predator有完整的電競周邊，另一定位「類電競」的Nitro系列電競周邊亦到位，包括滑鼠、滑鼠墊、耳機、鍵盤、背包，企圖以更親民的價格全面延伸電競周邊戰力。

OJO 500 MR頭盔 首度可拆

宏碁Windows Mixed Reality混合實境頭盔OJO 500，首度採用可拆卸設計，眼鏡和頭帶能拆下分開，方便多人共享，提供硬式或軟式頭帶二種選擇。此外，內建整合式音訊系統，將內建喇叭聲音直接導向使用者的雙耳。

Aspire Swift Spin 筆電更新 處理器升級

隨著Intel公開最新第8代U、Y系列處理器，宏碁Aspire、Swift、Spin系列也跟著更新，第4季上市會升級處理器。其中15.6吋筆電Swift 5上半年曾在美國紐約首度現身，此次在2018 IFA公開完整實機，重量確定0.99公斤，雖是宏碁歷年來最輕的15.6吋筆電，但並非全球最輕。