〈直擊2018 IFA／全球首款可量產〉宏碁沉浸式 電競座艙超酷炫

2018-08-30

記者吳佩樺／柏林報導、攝影

下半年最大的2018 IFA德國柏林消費電子展於明日（8／31）起登場，宏碁昨日搶先各大廠發表全球首款可量產的沉浸式電競座艙，十分酷炫，今年底前上市，台灣有機會引進。

宏碁將這個電競座艙取名Predator Thronos，有「王座」之意，高度158公分，跟一個成人差不多高，外型像科幻電影中的蛋形太空艙，艙蓋能一鍵開闔，結構以堅固的鋼鐵打造，重量220公斤。實際體驗整體空間的包覆性很好，就像是在家裡搬進一個電競專用的飛機商務艙，玩遊戲的「爽」感破表。

電競椅隨音效震動 超具臨場感

Predator是宏碁高階電競品牌，Predator Thronos電競座艙幾乎將旗下電競產品都放進去，包括3台曲面螢幕、主機、滑鼠、鍵盤、耳機、電競椅。3台曲面螢幕強調將視角最大化，並採用電動升降設計，搭配燈光特效，科技感十足。

此外，電競椅能隨著音效震動，在遊戲中殺敵更有臨場感；椅背最大能躺平140度，腳踏板亦可視個人需求獨立調整，坐起來就像按摩椅一樣舒適。

宏碁表示：「打造Predator Thronos電競座艙，目的是為了整合Predator所有產品，在這個小小的艙間就能享受到什麼是『Predator』！從去年開始著手開發，設計團隊有數十人，過程中也找來專業電競玩家體驗，不斷修改。」雖然該電競座艙類似概念非宏碁首創，但卻是首款真正已可量產上市的商品。

預計今年第4季開賣，售價和販售方式仍在研擬中，例如整套綁綑或客製化程度，但相信價格勢必昂貴，亦有機會進入台灣市場。