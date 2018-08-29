吳寶春麥方店 品嘗麵包遊世界

2018-08-29

〔記者凃盈如／台北報導〕吳寶春麥方店從誠品松菸撤出之後，昨日下午於台北市信義路五段豪宅區開設旗艦店，接續高雄「有知識的麵包店」、台中「劇場式麵包店」之外，再以「世界麵包故事館」概念開店，除了每日製作60款新鮮出爐麵包，每天至少推出十多款各國特色麵包。

吳寶春2010年獲得世界麵包大師賽冠軍，為台灣麵包打響名號，2016年更得到由UIBC頒發「世界最佳烘焙師」，他近年來常帶領同仁出國考察，接受世界多元的麵包文化洗禮、增加國際視野。他回憶起第一次吃到道地法國麵包時的衝擊，覺得印象深刻，從未想過法國麵包可以「回甘」，他認為味蕾會影響一個人一輩子， 於是本次決定以「世界麵包故事館」定調台北信義旗艦店。

本次率先販售的4款世界麵包，包括巴西木薯麵包、瑞典極地麵包、日本菠蘿麵包、義大利佛卡夏。其中「巴西木薯麵包」，為巴西國民麵包，以巴西主食木薯粉取代麵粉，加入切達、高達起司製作，口感外脆內濕潤，帶有鹹香。台北店更將根據世界各國節慶不定期推出特色麵包，如墨西哥亡靈節推出「亡靈麵包」，於奧地利國慶推出「凱薩皇冠麵包」。

特別的是，本次新開店，首創「麵包文化沙龍」，設有30個座位，做為麵包知識和文化交流空間，並提供新型態的體驗服務，如顧客可自己烤吐司，現場也有「起司秀」，滿足麵包控的視覺、嗅覺等體驗，也可以在現場坐下來品嘗麵包餐，價格約280元起。吳寶春提到，未來不排除跨界找專業人士辦講座，談調酒、咖啡、巧克力等與麵包的搭配。此外，本次也特別邀請北歐杯咖啡烘焙大賽冠軍陳志煌，以Paring概念量身打造中深度烘焙的西雅圖復刻咖啡豆，推出5款聯名咖啡飲品；並由在倫敦時裝週大放異彩的APUJAN創意總監詹朴操刀，設計麵包師傅服、門市制服，展現麵包新時尚。