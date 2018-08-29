寶珀卡羅素抵台 收藏家立馬預約鑑賞

﹝記者方惠宗／台北報導﹞瑞士製錶商寶珀（Blancpain）與台北「益莊鐘錶」昨（28）日共同舉辦頂級複雜功能腕錶鑑賞會，帶來「流星雨陀飛輪鑽錶」、「Le Brassus一分鐘飛行卡羅素腕錶」與「Le Brassus卡羅素陀飛輪腕錶」等珍罕工藝大作，不過就在開展前夕，要價超過台幣1千萬的「卡羅素陀飛輪腕錶」卻臨時喊「卡」、取消展出！原來此錶一抵台灣還不到24小時就有收藏家預約鑑賞，成為展上最大話題。
這款於展間缺席的罕有之作結合陀飛輪與卡羅素：12點鐘位置和6點鐘位置分別搭載飛行式陀飛輪和飛行式卡羅素，寶珀成功結合這兩項抵消地心引力的微妙機制、兼納兩大複雜結構於同一腕錶，注定成為一項珍罕逸品。同時，錶盤3點鐘位置為日期視窗，外部上鏈錶冠則為兩個發條盒同步均等上鏈，從而賦予時計精準度和充裕的7日動力儲存，透過藍寶石水晶錶背可飽覽獨特的機械機制和動力儲存指示。此外，機芯正面以鏤雕手法精心刻制，錶盤搭配大明火琺瑯刻度圈，奇珍魅力自腕錶內外細節展露無遺。
吸引女性目光的流星雨陀飛輪鑽錶除12點鐘位置凌空飛舞的飛行陀飛輪，更以另一項絕世美技帶來驚艷：軌道效果隱藏鑲嵌法。業者稱，錶盤如流星雨的閃爍美鑽乃出自寶珀專利的軌道效果隱藏鑲嵌：「每顆鑽石下方以圓形打磨的微小托球支撐，並由面盤背後嵌進僅有0.01公厘的細小孔道，以無爪的鑲嵌技術，令194顆美鑽以陀飛輪為中心散發璀璨光芒。」鬼斧神工，令人讚嘆。