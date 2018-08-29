伯爵珠寶錶后巡迴展 璀璨風華─17件古董作品登台 設計原型精湛工藝 賈姬錶丰采迷人

〔記者林欣若／台北報導〕瑞士頂級珠寶腕錶品牌伯爵（Piaget）在台北101舉辦「珠寶錶后」時光風華巡迴錶展，從瑞士總部的伯爵博物館空運17件珍貴古董作品來台，包括賈桂琳甘迺迪最鍾愛的古董腕錶、啟發了當代Limelight Gala系列珠寶腕錶的腕錶原型，以及數款顛覆了腕錶設計常規的珠寶鐲錶，從這些作品中，可看出伯爵在珠寶設計的大膽創意以及精細工藝。
名媛李晶晶佩戴Limelight Gala米蘭網織鏈帶腕錶出席，她特地帶了一只媽媽30年前收藏的伯爵錶，蛋白石與黑瑪瑙錶盤鑲嵌璀璨鑽石，奢華典雅，這是爸爸送給媽媽的第一只伯爵錶，所以她從小就對伯爵有深刻的印象，爾後爸爸又送了媽媽不少伯爵的珠寶和腕錶，她經常在媽媽的抽屜挖寶，媽媽也大方出借，她現在努力工作，希望有一天也能買下自己的伯爵錶，她最欣賞的是Limelight Gala系列，彷彿結合6和9的錶殼線條，不對稱的錶耳線條讓人一眼就難忘，是值得收藏的藝術品。
伯爵這次展出的博物館藏橫跨1968年至2018年新作，除了獨一無二的古董珍藏，以「賈姬錶」為啟發的Extremely Lady系列是最新力作，青金石、紅寶石、綠松石、冰藍蛋白石及白色珍珠母貝顯示伯爵在彩色寶石的雄厚實力，宮廷式金質鏈帶以精細金工雕刻的毛皮、霜花與木質紋理，將腕錶藝術帶領至全新境界。