東京超人氣猿田彥珈琲 海外首店進駐誠品

〔記者凃盈如／台北報導〕誠品生活南西店於9月20日試營運，9月30日正式開幕，本次誠品以「生活劇場」為概念，引進8大全台獨家以及142個南西商圈獨家品牌，其中包含令人矚目日本三大名店：猿田彥珈琲、日本東京FLIPPER’S舒芙蕾鬆餅，以及松本清藥妝店。誠品表示，預估首月將吸引80萬名逛店人次。
東京超人氣咖啡名店「猿田彥珈琲」，被日本媒體譽為日本Third Wave Coffee的代表品牌之一，咖啡杯設計特殊，以日本傳統浮世繪風格結合藝伎、猿田彥神社、鳥居等元素，是咖啡迷赴日必朝聖的名店，本次海外一號店，由日籍咖啡師長期駐點台灣，訴求近距離手沖、與顧客互動，提供與日本當地風味一致的精品咖啡。此外，以入口即化的綿密口感著稱的日本超人氣名店FLIPPER’S舒芙蕾鬆餅店，亦為誠品生活南西店亮點，該店除了販售台灣限定口味，價格甚至比日本略為便宜，本次除了全年販售的奇蹟的舒芙蕾鬆餅之原味、水果與靜岡抹茶之外，更推出台灣限定的「草莓乳酪雪莓大福」口味。至於旅日必逛的日本藥妝通路「松本清」，也將進駐誠品生活南西。
三大日本名店之外，誠品生活南西1樓，有別於其他百貨以國際進口妝品櫃位為主，主打有理念的台灣保養品品牌，如歐萊德、綠藤生機、茶籽堂，皆將進駐，2樓也有13個台灣設計師品牌，包括竇騰璜與張李玉菁創辦的DOUHCHANGLEE、ISABELLE WEN溫慶珠， 另有25個美食品牌，如真芳早餐、韓式炸雞品牌Sweet Josun、北歐精釀啤酒品牌Mikkeller等；且台灣精品家飾品牌寬庭，也將開設全台首家複合式概念店about KUAN，結合餐飲、設計選品、料理廚房等面向，且店內輕食所使用的餐具，皆可於寬庭購得。至於4樓的「神農市場」，則推出結合超市與文青台菜的企劃，除了可買到時尚的台式生活用品，也可吃到「接地氣」的台灣料理。