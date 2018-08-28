Paul Smith秋冬 繽紛搖滾 坤達繫上玫瑰領帶大讚西裝 謝欣穎彩條洋裝甜美俏麗

〔記者方惠宗／台北報導〕坤達與謝欣穎昨（27）日出席Paul Smith 2018秋冬系列發表活動，坤達穿上Paul Smith西裝、打上玫瑰圖案領帶，直呼Paul Smith西裝好看，也許婚禮當天選穿也不一定，「能帶來不一樣的感覺」。以Paul Smith彩條洋裝、一身亮麗的謝欣穎也稱讚男裝很有特色，「是否買禮物送男友？」謝欣穎說：「不會，但會和他一起逛；對於美、每個人主觀不同。」甜蜜意外流露。
Paul Smith為2018秋冬系列帶來一場顏色迷幻、充滿漸變色彩的英式搖滾風，從英國插畫家埃德蒙杜拉克（Edmund Dulac，1822～1953）典藏作品而來的靈感為該系列注入豐富的色調與氛圍，神秘的午夜藍色融合深紫色與珠寶色調，恣意揮灑在T-shirt或針織毛衣，處處可見強烈豐富的色彩與圖騰；玫瑰花、跳繩的白兔、鮮豔彩條老虎與恐龍等大膽、詼諧的圖案，賦予經典單品當代藝術格調；無論男女都愛的套頭運動衫由細膩的羊毛和毛海針織構築搶眼印花，迎來振奮的樂觀精神。
坤達分享與柯佳嬿婚禮定於9月15日，坦言兩人婚紗照已拍好，但新娘將在婚禮當天穿另一套婚紗，「我連她當天要穿的婚紗也還沒看過」，準備艷驚四座。