熱辣妝容戰力100分

2018-08-24

記者邱巧貞／台北報導

LANCOME 口碑款持久粉底推亞洲版

蘭蔻（LANCOME）零粉感超持久系列（國際版）是一款累積口碑多年的明星底妝，10多年前於歐美市場推出，一上市即成為法國銷售NO.1底妝。

因各地氣候差異，蘭蔻全球實驗室特別為亞洲女性重新調整配方，針對潮濕高溫的氣候推出嶄新超持妝科技──「3D持妝隱形網」，可有效阻隔空氣、降低水分揮發速度，少了持久型底妝的厚重粉感，加入些許珍珠光感粒子質地，呈現自然的微霧光肌。

全新的蘭蔻「零粉感超持久系列」設計的12色選包含專為台灣、中國、香港、日本、南韓等亞洲專屬膚色開發的「B-01」、「B-02」2個色號，此系列在南韓女星秀智的代言下，也成為南韓女性新一代人氣粉底。

YSL 底妝霸主推三寶

YSL恆久完美無瑕底妝系列深受亞洲女性的喜愛。YSL「恆久完美輕氣墊粉餅」被譽為最美的氣墊粉餅，一上市就造成全球熱銷，據銷售數據統計，2017年不僅在氣墊粉餅創始國南韓拿下全年氣墊粉餅銷售NO.1，更是2017年全亞洲銷售NO.1的氣墊粉餅。

今年，YSL推出全新「恆久完美氣墊粉餅 持久版」，以瓊崖海棠植萃與多款頂級植礦精萃調和成，搭配太空凝露科技與新添加富含維他命E的持久抗暗沉微粒，無粉感特性，能維持妝容不暗沉，透出無可比擬的時尚霧光。

另一款「恆久完美無瑕粉底」因其粉體超輕盈，可吸收超過本身4倍重的皮脂抵抗汗水，仍能完美服貼肌膚，今年則推出更適合亞洲人的全新色調，外型也重現了YSL 1975年時裝秀上經典煙管褲的設計。

此外，YSL為滿足許多女性快速上妝、持久無瑕的底妝需求，推出一款能隨身攜帶的「恆久完美無瑕粉底棒」，不僅擁有霜狀好推勻與無粉感不黏膩特性，搭配全新「光感柔焦微粒」與首創「珍珠岩控油科技」，除了能毫無門檻的秒上妝、秒完妝，選擇深淺兩色粉底棒可打亮修飾輪廓，上妝修容一筆搞定。

Bobbi Brown 名媛持久實測

Bobbi Brown今年新推出「持久無痕輕感粉底SPF15 PA++」，以智慧油水平衡科技完美平衡臉部不同區域，標榜保濕同時控油，油區不油、乾區不乾，底妝才能持久舒適，台灣上市多達14個色號，精確調製出冷暖色階。

為這款粉底上市，Bobbi Brown特別找來南韓美妝教主Pony與國際時尚名媛Olivia Palermo合作拍攝實測影片，讓兩人來到時尚之都紐約測試全新粉底的持久妝效，即使經過一整天的忙碌行程，到了晚上依然維持完美無瑕的妝效。

Bobbi Brown同步推出「持久無痕輕感粉凝霜SPF30 PA+++」，霜狀質地，提供更強遮蓋力，瞬間填補毛孔與瑕疵，柔焦美肌，兼具更高係數的防曬力，方便攜帶補妝，能提供更強的肌膚保護力。

CHANEL 雪紡輕紗 輕透完美

現今愈來愈多女性在生活中熱愛運動、挑戰極限，但仍希望在揮灑汗水的過程中維持完美時尚。香奈兒彩妝創意總部以此為出發點，今年推出專為現代都會女性量身打造「雪紡輕紗完美持久粉底」，從白天到夜晚的各種場合，展現自信妝容。

香奈兒「雪紡輕紗完美持久粉底」為自然清透的柔焦粉霧感，蘊含獨特皮脂吸收粉末，能快速吸收肌膚表面的油脂，創造出微霧光感；另外鋅離子及多醣組成的粉體能幫助長效持妝；胺基酸防水色素粒子的特殊抗水特性，能讓粉體色澤完美停留；而高科技樹脂成分則能有效對抗皮脂及汗水，加強遮瑕持妝功效，共推出6種色調。

圖片提供／Bobbi Brown、YSL、蘭蔻、香奈兒