《騷包給點氣勢瞧瞧》

2018-08-24

記者林欣若／台北報導

摩登梯形包 時髦街頭雙面貌

新亮點 異材質、鉚釘、流蘇、刺繡

單肩鏈帶包時尚摩登但容量不足，托特包容量超大但不夠帥氣俐落，Coach 2018秋季主打的全新包款Dreamer兼具時尚感和實用性，繼Swagger和Rouge之後，又一明星包款。

執行創意總監Stuart Vevers拋開複雜結構、追尋純粹俐落，Dreamer以時下最受歡迎的方形包款為基礎，在包款兩側增加隔層，並加上金屬暗扣，形成獨特的梯形輪廓，在方正與垂墜輪廓間取得完美平衡，同時更增加容量；可肩揹、可手提的多功能揹法已是現代包款的基本配備，Dreamer同樣附有可調整長度的揹帶，三種不同大小尺寸包括Dreamer 21、Dreamer、以及Dreamer 36，兼具手提、肩揹及斜揹等功能，讓Dreamer跨越單一風格界線，主張現今時下女性的優雅、時髦及街頭的多樣面貌態度。

呼應Coach這一季融入西部懷舊與東部摩登的多元風貌，Dreamer也以各種材質和裝飾細節展現豐富性，異材質拼接、鉚釘和流蘇裝飾、細緻的刺繡圖案，搭配標誌的C字logo，讓簡單輪廓的包款顯得華麗十足，也表現Coach一貫強調的兼容並蓄的美式文化。

圖片提供／Coach