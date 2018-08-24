《騷包給點顏色瞧瞧》

2018-08-24

記者林欣若／台北報導

小巧相機包 撞色更亮眼

新亮點 3種顏色以上的組合加上揹帶的變化

Marc Jacobs以雙J logo為主要裝飾的Snapshot相機包小巧有型，包款的拉鍊特意設計成從反方向拉開，凸顯設計師Marc Jacobs的叛逆風格，方正精巧的外型，搭配特殊印花圖紋與新穎材質，可拆式吉他寬揹帶圖紋也隨著包款設計而千變萬化。

今年秋冬Snapshot以一系列明亮繽紛的色彩為蕭瑟的季節帶來活潑氣息，每一款Snapshot都有三個以上的色彩組合，打造絕佳的亮眼效果，鮮綠×桃紅×純白，鮮紅×嫩紫×鵝黃，每一種色彩組合都是絕佳的創意；此外，這一季的揹帶也讓小巧的Snapshot玩出無限變化，以Playboy Bunny為圖騰的揹帶，是Marc Jacobs擅長的趣味細節，將Marc Jacobs的隨手塗鴉化成圖案，為包款增添藝術感。

其他包款同樣走撞色風格，多用途的Hitshot加上鏈帶成為有氣質的小包、套上編織腰帶成了個性腰包、也可以變成時尚的手拿包，加上可愛大膽的撞色，隨時隨地都擁有繽紛的心情；Packshot是小巧摩登的後揹包，明亮的撞色讓小包更討喜。

圖片提供／Marc Jacobs