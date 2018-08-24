2018-08-24

記者方惠宗／巴黎、台北報導

Paris Men’s Fashion Week Spring／Summer 2019

Lanvin @東京宮

Lanvin 2019春夏男裝發表會在本屆巴黎男裝週最後一天上午登場，秀場選址巴黎第16區的博物館「東京宮」（Palais de Tokyo）。這一天，外頭氣候爽朗、艷陽高照，秀場則是一股暗黑神秘，揭開Lanvin男裝藝術總監Lucas Ossendrijver所帶來時尚款式與男裝世界的精髓渾然融合。

突破各種單品細節與搭配

Lanvin 2019春夏男裝系列的各個款式都將各種元素巧妙碰撞，每件單品的細節均展現出不同的風格和活力，Lucas說：「這涉及到各種對比鮮明的演繹，如日裝與晚裝元素、彩色與黑白、硬挺與柔軟、平面與立體等。」例如款式百搭的套頭上衣，設計令人聯想Polo衫造型，精湛獨特的剪裁手法令其可以隨意披掛。簡約的條狀織物不斷的出現，從整套西裝、襯衫、風衣、連帽大衣、短褲與飛行員夾克等，此起彼落。此外，西裝外套打破傳統的正裝風格，面料維持一貫的優雅細膩，口袋的布局卻顯年輕與實用。系列中每件單品皆能任意自由混搭，模糊風格之間的界限，整體造型給人柔軟舒適的感覺，又不失嚴謹優雅。配上採用硫化橡膠鞋底的運動鞋或加大尺寸的軟質手袋，更是展露率性。

部分圖片提供／Lanvin