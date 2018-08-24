記者方惠宗／巴黎、台北報導
Paris Men’s Fashion Week Spring／Summer 2019
Cerruti 1881 @大皇宮
Cerruti 1881在巴黎2019春夏男裝週登場，秀場選在為1900年世界博覽會而建、極具代表性的建築「大皇宮」（Grand Palais）。一進秀場，紅綠燈、電線桿與電線盤根錯節，閃爍的「青紅燈」光影交錯，頓時有種置身在日本傳統街道的錯覺。然而，當作品一一展現，才驚覺這種錯覺乃是刻意的安排。
義式日式融合
Cerruti 1881創意總監Jason Basmajian這次的靈感源於永恆優雅、精緻細膩的日本傳統織物，在品牌過往的經典設計元素上以亞麻縐布、絲綢，以及經處理後呈現如紙版質感的有機皮瑪棉和充滿時尚感的無結構剪裁融合，部分以高科技尼龍拼接，創造空靈造型和質感。例如Cerruti 1881風衣，在本季以紙質感尼龍或亞麻縐布重新演繹，搭配百慕達短褲或綢緞運動褲呈現。橄欖綠、海藍和棕色則是Basmajian心中典型的男士著裝色調。主要配件包括人字拖涼鞋、摩洛哥拖鞋、便鞋，以及採用橡膠鞋底的運動鞋，強調輕盈且功能性佳。簡約的皮革和帆布包袋為整體形廓加入慵懶格調。特別的是，Basmajian更推出中性風格的膠囊系列：寬鬆比例的絲綢襯衫、以和服為靈感的外套、休閒剪裁的西服、褶縐裝飾的褲裝和無袖夾克等，擁有靈活多變的搭配方式，標榜不論男士或女士都可駕馭。
部分圖片提供／Cerruti 1881