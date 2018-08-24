記者方惠宗／巴黎、台北報導
Paris Men’s Fashion Week Spring／Summer 2019
Valentino @巴黎裝飾藝術博物館
巴黎裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）一邊「安靜地」進行著「Margiela, Les Années Hermès」（馬吉拉在愛馬仕）特展，另一頭則聚集精力旺盛、街頭能量滿載的「型人」：NBA球星「甜瓜」卡梅羅安東尼（Carmelo Anthony）、「大鬍子」詹姆士哈登（James Harden）、傑倫布朗（Jaylen Brown）、賽爾吉伊巴卡（Serge Ibaka）等，還有一票創作歌手Syd、A$AP Ferg與韓國Keith Ape等都到了！共通點是：都穿上Valentino最新服飾，入席在此登場的Valentino 2019春夏大秀。
「確定這是高級時裝？不是運動品牌？」
當紅球星讓人意亂情迷，加持了這次靈感源自街頭、奢華而充滿個性的作品： Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli玩味高級訂製服與街頭服飾的相互碰撞與融合！風衣、運動套裝與西服互為搭配，即興表達自我的氛圍恍如現場錄音臨場創作的詞曲。桃紅、薄荷綠、粉紅、黑、白共同組成本季主調；一身千鳥格紋、迷彩、丹寧布、花卉與動物等經典花色，襯上各樣的標誌印花，充滿玩味，打破沉悶。「VLTN」是字母，更是標誌，滿版或被放大，不斷的裝飾於不同飾面。必備的配件是棒球帽、鐘形帽，還有加了羽毛的「老爹」運動鞋？用想的好像格格不入，搭配起來卻出奇地融和，穿搭出一種出自街頭的特立獨行與極致闊氣！
「打破精英主義！」對創意總監Pierpaolo Piccioli來說，這次的設計刻意玩轉著那些被講到老掉牙的「在平凡中追求非凡」，而是突破刻板印象，刻意將「非凡」轉化為「平凡」。正如Pierpaolo Piccioli的聲明：「美麗會隨着時間演變；打破精英主義；只有貼近生活才是真正時尚！」
部分圖片提供／Valentino