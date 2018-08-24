《街上型人請出列》: 日本型人

2018-08-24

記者方惠宗／巴黎、台北報導

Paris Men’s Fashion Week Spring／Summer 2019

Sacai解構毛毯裝

創立於1999年的Sacai在迎接品牌創立20週年、男裝推出10週年之際，日本設計師阿部千登勢（Chitose Abe）以男女混和秀展示她如何突破因季節劃分的服裝款式，帶來無季節限制的設計。

本季，Sacai與美國老牌羊毛紡織廠Pendleton合作的面料成為一大助力，刺青藝術家「Dr. Woo」也為她獻上裝飾素材。原屬冬季的獨特毛毯圖紋、豐富的針織面貌與經典的藍色丹寧等，在Sacai的軍事與戶外運動的融合概念中，幻化成年輕、充滿行動力的春季服裝。不負盛名的是，其解構式的手法並未讓服裝變成怪版型；這些不對稱反而賦予服裝更強的自由、自在感受，創造出讓人眼睛一亮的新輪廓，例如飛行外套、牛仔外套等經典服飾，都再一次的被徹底玩轉、翻新。

有時候，阿部千登勢亦刻意的運用不收邊的方式，展現「未完成」的侘寂之美。搶眼的還有模特兒腳上一雙雙的Nike聯名鞋：如1970年代最經典的Blazer 、LDV、Daybreak，以及80年代誕生的Dunk等鞋款，儘管距離上市日還早，相信已讓人慾望噴發！